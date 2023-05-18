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TUS KONTENJAN AÇIKLAMASI SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kontenjan açıklaması

2023 yılı Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Kahramanmaraş depremi sebebi ile 15 Nisan'a ertelenmişti. Sınavın ardından sınav sonuçları da 12 Mayıs'da açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TUS ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Koca, kontenjan ile ilgili paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 23:30 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 23:30
TUS KONTENJAN AÇIKLAMASI SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kontenjan açıklaması

TUS KONTENJAN AÇIKLAMASI SON DAKİKA - Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından 15 Nisan'a etelenen TUS sonuçları (Tıpta Uzmanlık Sınavı) 12 Mayıs'ta açıklanmıştı. Bakan Koca, kontenjan ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

TUS KONTENJAN AÇIKLAMASI GELDİ!

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "15 Nisan'da yapılan 2023 TUS 1'inci dönem sınav sonuçları, bilindiği gibi 12 Mayıs'ta ÖSYM tarafından açıklandı. Sınava 21 bin 476 uzmanlık öğrenci adayı girmişti.

Eğitim ve araştırma hastaneleri kontenjanı, üniversitelere Sağlık Bakanlığı adına kontenjan, vakıf üniversiteleri kontenjanı ve diğer kontenjanlar ile birlikte toplam 9 bin 2 kontenjan planlaması yapılarak, yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. Yerleştirme sonuçlarının, tercihte bulunacak hekim arkadaşlarımın gönlüne göre olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

YDUS NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelendiğini duyurmuştu.

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