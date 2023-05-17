Haberler Haberler STEAM İNDİRİM | Fifa 23, NBA 2K23, FM 23 ve birçok oyunda büyük indirim!

STEAM İNDİRİM | Fifa 23, NBA 2K23, FM 23 ve birçok oyunda büyük indirim!

Dünyaca ünlü oyun platformu Steam, büyük indirimler ile oyunseverlerin karşısında. Spor oyunlarında indirime giden Steam'de Fifa 23, FM 23, NBA 2K23, The Hunter, WWE 2K23 gibi oyunlarda büyük indirime girdi. Peki, Fifa 23 ne kadar? Fifa 23 nasıl ve nereden indirilir? FM 23 indirime girdi mi? FM 23 ne kadar? NBA 2K23 ne kadar? Steam indirimleri neler? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 00:40 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 00:50
STEAM İNDİRİM | Fifa 23, NBA 2K23, FM 23 ve birçok oyunda büyük indirim!

STEAM İNDİRİM HABERLERİ - Oyunseverlerin oyun satın alma, ek paket satın alma, yeni oyun tanıtımlarının canlı yayınlarını izlemek için kullandığı dünyaca ünlü platformlardan biri olan Steam'de spor oyunlarına özel indirim dönemi başladı. Fifa 23, FM 23, NBA 2K23, The Hunter, WWE 2K23 gibi oldukça pahalı oyunlarda büyük indirim yapıldı. Peki, Fifa 23 ne kadar? Fifa 23 nasıl ve nereden indirilir? FM 23 indirime girdi mi? FM 23 ne kadar? NBA 2K23 ne kadar?

FIFA 23 NE KADAR? SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Dünyaca ünlü futbol simülasyon oyunu Fifa 23, 699 TL'den yüzde 70 indirime girdi ve 209,99 TL'den satışa çıktı. Oyunun minimum sistem gereksinimleri ise;

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i5 6600k or AMD Ryzen 5 1600
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti or AMD Radeon RX 570
  • DirectX: Sürüm 12
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

FM 23 NE KADAR? SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Teknik direktör kariyeri yapmak, transfer, antrenman gibi detaylarla birebir ilgilenmek isteyenlerin yıllardır en beğendiği simülasyon oyunlardan biri olan FM 23, 699 TL'den 419,40 TL'ye düştü. Yüzde 40 indirime giren FM 23'ün sistem gereksinimleri ise şöyle;

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: Intel Core 2 or AMD Athlon 64 X2
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT, AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

NBA 2K23 NE KADAR? SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Dünyaca ünlü basketbol simülasyon oyunu NBA 2K23, 699 TL'den yüzde 84 indirime girdi ve 111,84 TL'den satışa çıktı. Oyunun minimum sistem gereksinimleri ise;

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel® Core™ i3-2100 @ 3.10 GHz/ AMD FX-4100 @ 3.60 GHz or better
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB/ ATI® Radeon™ HD 7770 1 GB or better
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 110 GB kullanılabilir alan
  • Ses Kartı: Directx 9.0x

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