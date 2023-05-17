STEAM İNDİRİM | Fifa 23, NBA 2K23, FM 23 ve birçok oyunda büyük indirim!

STEAM İNDİRİM HABERLERİ - Oyunseverlerin oyun satın alma, ek paket satın alma, yeni oyun tanıtımlarının canlı yayınlarını izlemek için kullandığı dünyaca ünlü platformlardan biri olan Steam'de spor oyunlarına özel indirim dönemi başladı. Fifa 23, FM 23, NBA 2K23, The Hunter, WWE 2K23 gibi oldukça pahalı oyunlarda büyük indirim yapıldı. Peki, Fifa 23 ne kadar? Fifa 23 nasıl ve nereden indirilir? FM 23 indirime girdi mi? FM 23 ne kadar? NBA 2K23 ne kadar?

FIFA 23 NE KADAR? SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Dünyaca ünlü futbol simülasyon oyunu Fifa 23, 699 TL'den yüzde 70 indirime girdi ve 209,99 TL'den satışa çıktı. Oyunun minimum sistem gereksinimleri ise;

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 6600k or AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti or AMD Radeon RX 570

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

FM 23 NE KADAR? SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Teknik direktör kariyeri yapmak, transfer, antrenman gibi detaylarla birebir ilgilenmek isteyenlerin yıllardır en beğendiği simülasyon oyunlardan biri olan FM 23, 699 TL'den 419,40 TL'ye düştü. Yüzde 40 indirime giren FM 23'ün sistem gereksinimleri ise şöyle;

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core 2 or AMD Athlon 64 X2

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT, AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

NBA 2K23 NE KADAR? SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Dünyaca ünlü basketbol simülasyon oyunu NBA 2K23, 699 TL'den yüzde 84 indirime girdi ve 111,84 TL'den satışa çıktı. Oyunun minimum sistem gereksinimleri ise;

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel® Core™ i3-2100 @ 3.10 GHz/ AMD FX-4100 @ 3.60 GHz or better

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB/ ATI® Radeon™ HD 7770 1 GB or better

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 110 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Directx 9.0x

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