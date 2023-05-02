Haberler Haberler BAKAN VEDAT BİLGİN'DEN MESAİ SAATİ ÖNERİSİ | 8 saatlik mesai 6 saate mi düşecek?

BAKAN VEDAT BİLGİN'DEN MESAİ SAATİ ÖNERİSİ | 8 saatlik mesai 6 saate mi düşecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışan herkesi yakından ilgilendiren bir öneride bulundu. Ülkemizde günlük 8 saat olan mesai saatleri ile ilgili yapılan açıklama ardından birçok kişi detayları merak ediyor ve araştırıyor. Bakan Bilgin, haftalık 45 saat olan çalışma süresinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 11:10
BAKAN VEDAT BİLGİN'DEN MESAİ SAATİ ÖNERİSİ | 8 saatlik mesai 6 saate mi düşecek?

8 SAATLİK MESAİ 6 SAATE Mİ DÜŞECEK? - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışan her vatandaşı yakından ilgilendiren bir öneride bulundu. Bakan Bilgin, gelişen yeni iş ortamları nedeniyle günlük mesai saatlerinin yeniden ele alınması gerektiğini belirtti. Peki, Türkiye'de resmi çalışma saatleri ne? Bakan Bilgin'in mesai saati önerisi ne? İşte detaylar...

BAKAN VEDAT BİLGİN'DEN 6 SAAT MESAİ ÖNERİSİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuştu. Bakan Vedat Bilgin, "Çalışma saatlerini yeniden düzenlemeliyiz. İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildi, 5 saat deneniyor" dedi.

Bakan Vedat Bilgin, "İlk eylem Chicago'da çalışma sürelerinin 10 saate indirilmesi konusundaydı. Fakat daha sonra eylemler büyüdü. Dünya çapında yayıldı ve 8 saat talepleri ortaya çıktı. Yaklaşık yine 100 yıla yakındır veya 100 yıldan biraz daha fazla da dünyanın çeşitli ülkelerinde Uluslararası Çalışma Örgütü kuruluşuyla çalışma süreleri 8 saate indirildi. Şimdi bir başka çağda yaşıyoruz. Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi. Şimdi soru şu; bundan 100 sene önce işçiler 1 saatte ne kadar, çalışanlar 1 saatte ne kadar ürün üretiyordular, hizmet üretiyordular, bugün 1 saatte ne kadar üretiyorlar? Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır. Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz. Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız. İngiltere'de bir pilot çalışma yapıldı ve 6 saat uygulamasına geçildi. 6 saatten sonra bunun da yetersiz olduğu için 5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın pek çok yerinde başta akademisyenler olmak üzere bu çalışmalar yapılıyor." ifadelerini kullandı.

DİĞER
SON DAKİKA: Galatasaray'ı deviren Beşiktaş'a kötü haber! Şenol Güneş'in yıldızı ayrılıyor...
TOGG'a ilk modifiye Adana'dan! Anadolu rengi TOGG'un camlarına ve kaputa film
İngilizler duyurdu! G.Saray'a transferde kötü haber
G.Saray'da şok Muslera iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 2 Mayıs
KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI SON DAKİKA
Çarpıcı sözler! "Ligin psikolojik lideri F.Bahçe'dir"
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (1 Mayıs)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hamsik basın toplantısında konuşuyor | CANLI Hamsik basın toplantısında konuşuyor | CANLI 10:34
BB Erzurumspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? BB Erzurumspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? 10:26
Bjelica eski öğrencisi için kolları sıvadı! Bjelica eski öğrencisi için kolları sıvadı! 10:09
Arda'dan flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor Arda'dan flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor 09:58
Forvette kim oynayacak? Jesus'tan forma bekliyor Forvette kim oynayacak? Jesus'tan forma bekliyor 09:36
F.Bahçe'de flaş Jesus gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Jesus gelişmesi! 09:36
Daha Eski
İngilizler duyurdu! G.Saray'a transferde kötü haber İngilizler duyurdu! G.Saray'a transferde kötü haber 09:24
Derbi sonrası Aboubakar'a ne dedi? İşte o diyalog Derbi sonrası Aboubakar'a ne dedi? İşte o diyalog 08:04
Derbi Portekiz basınında! "G.Saray'ı Jesus için yendi" Derbi Portekiz basınında! "G.Saray'ı Jesus için yendi" 07:50
Psikolojik lider! Psikolojik lider! 06:24
Yıldız isme sert eleştiri! "Neredeyse sahada yoktu" Yıldız isme sert eleştiri! "Neredeyse sahada yoktu" 23:32
Ateş'ten Buruk'a eleştiri: Neden zamanında oyuna almadın? Ateş'ten Buruk'a eleştiri: Neden zamanında oyuna almadın? 23:32