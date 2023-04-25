TENOFEST 2023 NE ZAMAN? | Teknofest ne zaman başlıyor, bitiyor? Nerede yapılacak? - Teknofest açılış, kapanış ve ziyaret saatleri

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için beklenen an geldi. Çeşitli kategorilerdeki binlerce ürünün tanımının yapıldığı, yarışmalar, konferanslar, sergiler, atölyeler, paneller ve teknoloji şovlarının başrolde olduğu TEKNOFEST, ilk kez 2018 yılında düzenlendi. Her yıl İstanbul'da gerçekleştirilen etkinliğin amacı, gençlerin teknolojiye ilgisini artırmak, yenilikçi fikirleri desteklemek ve teknoloji alanında yeni projelerin geliştirilmesini teşvik etmektir. Peki TEKNOFEST 2023 ne zaman? Teknofest ne zaman başlıyor, bitiyor? Nerede yapılacak? İşte Teknofest açılış, kapanış ve ziyaret saatleri ve merak edilenler...

TEKNOFEST 2023 NE ZAMAN? NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılında 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında ise Ankara'da 11. Hava Ulaştırma Üssü'nde yapılacak.

TEKNOFEST 2023 NEREDE YAPILACAK?

27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak TEKNOFEST'in adresi Atatürk Havalimanı olarak belirlendi.

Ankara'da ise festival, 11. Hava Ulaştırma Üssü'nde yapılacak.

TEKNOFEST 2023 AÇILIŞ, KAPANIŞ VE ZİYARET SAATLERİ

Teknofest 09.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. TEKNOFEST ziyareti için internet üzerinden ziyaretçi kaydı açılması gerekmektedir.