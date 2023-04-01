Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 1 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 1 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 1 Nisan Cumartesi 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 06:54 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 07:30
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 1 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

1 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 1 Nisan 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 19,16 (Alış) - 19,19 (Satış)

EURO: 20,77 (Alış) - 20,81 (Satış)

STERLİN: 23,58 (Alış) - 23,70 (Satış)

1 DOLAR = 19,19 TL

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👉1 Nisan Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.213,94

Gram altın satış: 1.214,64

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.009,00

Çeyrek altın satış: 2.032,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.018,00

Yarım altın satış: 4.064,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.011,00

Tam altın satış: 8.098,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.241,00

Cumhuriyet altını satış: 8.366,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.196,00

Ata altın satış: 8.306,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Nisan Cumartesi günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.

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