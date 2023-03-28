Haberler Haberler YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2023-YÖKDİL/1 sonuç sorgulama - ÖSYM YÖKDİL sonuç ekranı

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2023-YÖKDİL/1 sonuç sorgulama - ÖSYM YÖKDİL sonuç ekranı

YÖKDİL olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, deprem nedeniyle ertelenmesinin ardından 27 Mart Pazar günü yapıldı. 138 bin 27 kişinin katılım sağladığı sınavın sona ermesinin ardından adaylar, sınav sonuçlarının ve puanların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki 'YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?' İşte 2023-YÖKDİL/1 sonuç sorgulama -ve ÖSYM YÖKDİL sonuç ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 08:00 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 08:30
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2023-YÖKDİL/1 sonuç sorgulama - ÖSYM YÖKDİL sonuç ekranı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1), 26 Marts Pazar günü, saat 10.00'da yapıldı. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi sebebiyle ertelenen sınava 138 bin 27 kişi katıldı. Lefkoşa ve Bişkek dahil 79 ilde düzenlenen sınavdan çıkan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte detaylar...

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan sınav takvimine göre, YÖKDİL/1 sonuçları, 14 Nisan'da açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Sınav, 85 sınav merkezinde bugün saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmazken 2023-YÖKDİL/1 sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapıldı. 3 saat (180 dakika) süren ve toplam 80 sorunun yer aldığı sınav 13.15'te sona erdi.

2023-YÖKDİL/1 SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

2023-YÖKDİL/1 soru ve cevap anahtarı PDF indir! Devamını Oku BUNU DA OKU

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

ÖSYM YÖKDİL SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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