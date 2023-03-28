SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU EKRANI 2023 | 31 bin 600 sözleşmeli personel branş dağılımı, kontenjanlar ve başvuru kılavuzu

Sağlık Bakanlığı, 10 bin 900 sürekli, 31 bin 600 personel ise KPSS ile olmak üzere 42 bin 500 personele istihdam sağlanacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada tercihlerin 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında yapılacağı bildirilirken ÖSYM KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı branş dağılımı, kontenjanları, başvuru şartları ve başvuru kılavuzu en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar tercihlerini 28 Mart-3 Nisan'da tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

ÖSYM KPSS-2023/5 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI KONTENJANLARI

Biyolog (Lisans): 28

Çocuk Gelişimcisi (Lisans): 102

Diğer Sağlık Personeli (Lisans): 100

Dil ve Konuşma Terapisti (Lisans): 41

Diyetisyen (Lisans): 255

Ebe (Lisans): 1530

Fizyoterapist (Lisans): 510

Hemşire (Lisans): 5202

Hemşire (Ortaöğretim): 867

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) (Lisans): 28

Odyolog (Lisans): 26

Perfüzyonist (Lisans): 25

Psikolog (Lisans): 255

Sağlık Fizikçisi (Lisans): 33

Sosyal Çalışmacı (Lisans): 91

Sağlık Teknikeri Anestezi (Ön Lisans): 480

Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı (Ön Lisans): 87

Sağlık Teknikeri Laboratuvar (Ön Lisans): 439

Sağlık Teknikeri Röntgen (Ön Lisans): 521

Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter (Ön Lisans): 16463

Sağlık Teknikeri Adli Tıp (Ön Lisans): 22

Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı (Ön Lisans): 315

Sağlık Teknikeri Ameliyat (Ön Lisans): 153

Sağlık Teknikeri Diş Protez (Ön Lisans): 102

Sağlık Teknikeri Diyaliz (Ön Lisans): 131

Sağlık Teknikeri Eczane (Ön Lisans): 204

Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji (Ön Lisans): 25

Sağlık Teknikeri Evde Bakım (Ön Lisans): 510

Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım (Ön Lisans): 510

Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi (Ön Lisans): 183

Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım (Ön Lisans): 1122

Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi (Ön Lisans): 51

Sağlık Teknikeri Odyometri (Ön Lisans): 119

Sağlık Teknikeri Ortopedi (Ön Lisans): 153

Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi (Ön Lisans): 51

Sağlık Teknikeri Podolog (Ön Lisans): 20

Sağlık Teknikeri Radyoterapi (Ön Lisans): 28

Sağlık Teknikeri Optisyen (Ön Lisans): 20

Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım (Ortaöğretim): 420

Sağlık Teknisyeni Anestezi (Ortaöğretim): 53

Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı (Ortaöğretim): 13

Sağlık Teknisyeni Laboratuvar (Ortaöğretim): 50

Sağlık Teknisyeni Röntgen (Ortaöğretim): 62

Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter (Ortaöğretim): 200

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL 10 BİN 900 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin(1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum veKuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyrukluadaylar tercih yapamayacaktır.)

2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (22/03/1983 ve dahasonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvurutarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıylasahip olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin(1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, tercihlerini 28 Mart-03 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre Ö̈SYM'nin internet sitesi üzerinden http://ais.osym.gov.tr yapabilecek. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Personel istihdamı mülakat olmadan yapılacak.