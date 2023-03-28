SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU EKRANI 2023 | 31 bin 600 sözleşmeli personel branş dağılımı, kontenjanlar ve başvuru kılavuzu

Sağlık Bakanlığı, 10 bin 900 sürekli, 31 bin 600 personel ise KPSS ile olmak üzere 42 bin 500 personele istihdam sağlanacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada tercihlerin 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında yapılacağı bildirilirken ÖSYM KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı branş dağılımı, kontenjanları, başvuru şartları ve başvuru kılavuzu en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Adaylar tercihlerini 28 Mart-3 Nisan'da tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.
ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
ÖSYM KPSS-2023/5 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.
Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI KONTENJANLARI
- Biyolog (Lisans): 28
- Çocuk Gelişimcisi (Lisans): 102
- Diğer Sağlık Personeli (Lisans): 100
- Dil ve Konuşma Terapisti (Lisans): 41
- Diyetisyen (Lisans): 255
- Ebe (Lisans): 1530
- Fizyoterapist (Lisans): 510
- Hemşire (Lisans): 5202
- Hemşire (Ortaöğretim): 867
- İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) (Lisans): 28
- Odyolog (Lisans): 26
- Perfüzyonist (Lisans): 25
- Psikolog (Lisans): 255
- Sağlık Fizikçisi (Lisans): 33
- Sosyal Çalışmacı (Lisans): 91
- Sağlık Teknikeri Anestezi (Ön Lisans): 480
- Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı (Ön Lisans): 87
- Sağlık Teknikeri Laboratuvar (Ön Lisans): 439
- Sağlık Teknikeri Röntgen (Ön Lisans): 521
- Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter (Ön Lisans): 16463
- Sağlık Teknikeri Adli Tıp (Ön Lisans): 22
- Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı (Ön Lisans): 315
- Sağlık Teknikeri Ameliyat (Ön Lisans): 153
- Sağlık Teknikeri Diş Protez (Ön Lisans): 102
- Sağlık Teknikeri Diyaliz (Ön Lisans): 131
- Sağlık Teknikeri Eczane (Ön Lisans): 204
- Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji (Ön Lisans): 25
- Sağlık Teknikeri Evde Bakım (Ön Lisans): 510
- Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım (Ön Lisans): 510
- Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi (Ön Lisans): 183
- Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım (Ön Lisans): 1122
- Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi (Ön Lisans): 51
- Sağlık Teknikeri Odyometri (Ön Lisans): 119
- Sağlık Teknikeri Ortopedi (Ön Lisans): 153
- Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi (Ön Lisans): 51
- Sağlık Teknikeri Podolog (Ön Lisans): 20
- Sağlık Teknikeri Radyoterapi (Ön Lisans): 28
- Sağlık Teknikeri Optisyen (Ön Lisans): 20
- Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım (Ortaöğretim): 420
- Sağlık Teknisyeni Anestezi (Ortaöğretim): 53
- Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı (Ortaöğretim): 13
- Sağlık Teknisyeni Laboratuvar (Ortaöğretim): 50
- Sağlık Teknisyeni Röntgen (Ortaöğretim): 62
- Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter (Ortaöğretim): 200
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL 10 BİN 900 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin(1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum veKuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyrukluadaylar tercih yapamayacaktır.)
2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (22/03/1983 ve dahasonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvurutarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıylasahip olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.
8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin(1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Adaylar, tercihlerini 28 Mart-03 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre Ö̈SYM'nin internet sitesi üzerinden http://ais.osym.gov.tr yapabilecek. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
Personel istihdamı mülakat olmadan yapılacak.