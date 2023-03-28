Meteoroloji'den 'KUVVETLİ YAĞIŞ VE LODOSA DİKKAT' uyarısı! İstanbul ve Ankara'da tarih verildi! Yağışlar ne kadar sürecek? | 28 Mart hava durumu

KUVVETLİ YAĞIŞ VE LODOSA DİKKAT! | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlerdir başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde yaptığı kuvvetli yağış ve fırtına uyarılarının ardından 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. Pazartesi günü yaz havasına uyanan İstanbullular 28 Mart Salı günü yağış ve lodosla güne başlarken yağmurların ne zaman biteceği merak ediliyor. İşte 28 Mart illere göre hava durumu ile İstanbul ve Ankara 5 günlük hava durumu...

28 MART SALI HAVA NASIL OLACAK?

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, doğu kesimlerde artacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeydoğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilen 28 Mart Salı günü, rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UZMANLARDAN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



28 Mart Salı ülke geneli hava durumu

EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra kar yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



29 Mart Çarşamba ülke geneli hava durumu

AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

K.MARAŞ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



30 Mart Perşembe ülke geneli hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİVAS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, gece saatlerinden itibaren karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden itibaren sağanak, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden itibaren sağanak, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı



31 Mart Cuma ülke geneli hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve yer yer çok bulutlu,akşam saatlerinden sonra batısının yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güneyli yönlerde kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı



1 Nisan Cumartesi ülke geneli hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

ADIYAMAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU