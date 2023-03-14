Haberler Haberler EVDE BAKIM MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak? Evde engelli bakım aylığı sorgulama | Evde bakım maaşı yatan iller listesi Mart 2023

EVDE BAKIM MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak? Evde engelli bakım aylığı sorgulama | Evde bakım maaşı yatan iller listesi Mart 2023

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen bir sosyal yardım programı olan Evde Bakım Maaşı, her ay düzenli olarak yatırılmaktadır. Engelli, yaşlı veya kronik hastalığı olan bireylerin evde bakımını üstlenen bakıcılara maddi destek sunan program kapsamında Mart ayı yardımlarının hangi illerde yatırıldığı merak ediliyor. Peki 'Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde engelli bakım aylığı sorgulama | Evde bakım maaşı yatan iller listesi Mart 2023' Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 13:30 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 14:00
EVDE BAKIM MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak? Evde engelli bakım aylığı sorgulama | Evde bakım maaşı yatan iller listesi Mart 2023

Bakımı yapılan kişinin durumuna ve bakım ihtiyacına göre farklı miktarlarda ödenen Evde Bakım Maaşı, engelli, yaşlı veya kronik hastalığı olan bireylerin evde bakımını üstlenen bakıcıların maddi destek alması amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmektedir. Her ay düzenli olarak yatırılan maaşların Mart ayında ne zaman yatacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi Mart 2023...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Yatırılma tarihlerinin illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Mart ayında da evde bakım maaşlarının 15 Mart – 31 Mart tarihleri arasında yatırılacağı biliniyor.

EVDE ENGELLİ BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak isteyen kişilerin şu adımları takip etmesi gerekmektedir:

👉TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

👉Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

👉Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

e-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama için SMS de kullanabilir. Bunun için sorgulama yapmak isteyen kişi şu adımları izlemelidir:

👉Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

👉Mesaj kapsamında 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ MART 2023

Mart ayı evde bakım maaşları henüz hesaplara yatmadı. Ödemeler başladığında evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimiz güncellenecektir.

EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı 2023 yılında yeni zamlı tutarıyla birlikte 4 bin 336 TL'ye yükseltildi.

DİĞER
'Yüz Yıllık Mucize'nin yıldızı Birkan Sokullu'nun yıllar önceki toy halleri sosyal medyaya damga vurdu!
Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten boşanıyor mu işte ilk açıklama! 7. evliliğini yapan Seda Sayan canlı yayında açıkladı "Olsun..."
İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları!
Devleri peşine taktı! Sacha Boey'a 2 talip birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ezan okunurken oruç açılır mı Diyanet?
Ezan okunurken su içmek günah mı Diyanet?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Kaş aldırmak orucu bozar mı Diyanet?
Burundan kan gelmesi orucu bozar mı Diyanet?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan depremzedeler yararına özel maç G.Saray'dan depremzedeler yararına özel maç 13:46
Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin istifa etti Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin istifa etti 13:23
Karabağ - Galatasaray maçı saat kaçta? Karabağ - Galatasaray maçı saat kaçta? 13:21
Bomba transfer iddiası! F.Bahçe ve G.Saray aynı ismin peşinde Bomba transfer iddiası! F.Bahçe ve G.Saray aynı ismin peşinde 13:20
İngiliz gazeteciden Firmino itirafı! G.Saray... İngiliz gazeteciden Firmino itirafı! G.Saray... 12:41
İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları! 12:28
Daha Eski
F.Bahçe - Sevilla maçının hakemi açıklandı! F.Bahçe - Sevilla maçının hakemi açıklandı! 12:12
Başakşehir - Gent maçı saat kaçta? Başakşehir - Gent maçı saat kaçta? 11:59
Başakşehir Gent karşısında tur peşinde Başakşehir Gent karşısında tur peşinde 11:46
Chelsea'den Stamford Bridge'de iftar programı Chelsea'den Stamford Bridge'de iftar programı 11:43
Bucks Giannis'in 46 sayısıyla kazandı Bucks Giannis'in 46 sayısıyla kazandı 11:40
F.Bahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim F.Bahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim 11:37