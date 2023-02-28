Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 28 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 28 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 28 Şubat Salı 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 13:30 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 13:40
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 28 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 28 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

28 ŞUBAT 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,8834 (Alış) - 18,8873 (Satış)

EURO: 20,0582 (Alış) - 20,0656 (Satış)

STERLİN: 22,7773 (Alış) - 22,8916 (Satış)

1 DOLAR = 18,88 TL

👉28 Şubat Salı 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.100,34

Gram altın satış: 1.100,50

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.829,00

Çeyrek altın satış: 1.844,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.657,00

Yarım altın satış: 3.688,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.292,00

Tam altın satış: 7.348,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.438,00

Cumhuriyet altını satış: 7.550,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.486,00

Ata altın satış: 7.537,00

NOT: Altın ve dolar fiyatlarındaki son bilgiler 28 Şubat Salı günü saat 12.30 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Nicolo Zaniolo geldiği gibi gidiyor! Milan derken...
Müge Anlı'da son dakika tutuklama! O isim stüdyoda sinir krizi geçirdi 13 yıl önce kaybolmuşlardı Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa...
Valencia'ya yeni teklif!
Fenerbahçe maçı öncesi flaş seyirci kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bahçeli: Bu alçakça bir kurgudur!
Oruç kefareti ne kadar? 2023 Diyanet
Malatya depremi ölü ve yaralı sayısı son dakika!
İstanbul barajları doluluk oranı (28 Şubat 2023)
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Enkaz altından çıkarılan G.saraylı Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti Enkaz altından çıkarılan G.saraylı Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti 13:09
Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni adresi... Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni adresi... 13:05
Devlerin gözü Icardi'de! Transferi... Devlerin gözü Icardi'de! Transferi... 12:44
Fenerbahçe maçı öncesi flaş seyirci kararı! Fenerbahçe maçı öncesi flaş seyirci kararı! 12:34
Flaş G.Saray yorumu! "Onun gelişimi durdu" Flaş G.Saray yorumu! "Onun gelişimi durdu" 12:05
Simge'den Icardi'ye flaş cevap! Simge'den Icardi'ye flaş cevap! 11:47
Daha Eski
Eyüpspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Eyüpspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 11:42
Valencia'ya yeni teklif! Valencia'ya yeni teklif! 11:27
OMUZ OMUZA 1 MART BAĞIŞ KAMPANYASI OMUZ OMUZA 1 MART BAĞIŞ KAMPANYASI 11:02
Yıldız isme şok sözler! 'Keşke kiralansaydı' Yıldız isme şok sözler! 'Keşke kiralansaydı' 10:55
Saiss'e sürpriz transfer önerisi Saiss'e sürpriz transfer önerisi 10:39
PUSKAS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? PUSKAS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? 10:06