Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 25 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 25 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 25 Şubat Cumartesi 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 07:50 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 08:00
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 25 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 25 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

25 ŞUBAT 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,87 (Alış) - 18,88 (Satış)

EURO: 19,91 (Alış) - 19,91 (Satış)

STERLİN: 22,47 (Alış) - 22,59 (Satış)

1 DOLAR = 18,88 TL

👉25 Şubat Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.098,88

Gram altın satış: 1.099,08

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.823,00

Çeyrek altın satış: 1.847,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.646,00

Yarım altın satış: 3.694,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.269,00

Tam altın satış: 7.359,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.468,00

Cumhuriyet altını satış: 7.581,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.462,00

Ata altın satış: 7.548,00

NOT: Altın ve dolar fiyatlarındaki son bilgiler 25 Şubat Cumartesi günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den taraftarı heyecanlandıran hamle! Dünya devinden süratli yıldız...
Konya'da iki fay arasında devasa obruk! Çapı 37, derinliği 12 metre! Depremlerle ilgisi var mı?
Takibe devam! Jesus'un Konyaspor maçı 11'i...
G.Saray'ın transferde B Planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? 25 Şubat
25 Şubat son depremler, artçılar ve büyüklükleri
Kahramanmaraş, Hatay depremi ölü ve yaralı sayısı 22 Şubat
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 24 Şubat 2023 | BİM aktüel ürünleri neler?
Cuma Mesajları 2023 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:30
Anadolu Efes ASVEL'i mağlup etti! Anadolu Efes ASVEL'i mağlup etti! 01:29
12 Dev Adam Letonya'ya mağlup oldu! 12 Dev Adam Letonya'ya mağlup oldu! 01:29
İtalya'dan transfer iddiası! Icardi'nin talipleri... İtalya'dan transfer iddiası! Icardi'nin talipleri... 01:29
Tahkim Kurulu'ndan Jorge Jesus'a kötü haber! Tahkim Kurulu'ndan Jorge Jesus'a kötü haber! 01:29
Sevilla cephesinden F.Bahçe yorumu: Harika bir takım Sevilla cephesinden F.Bahçe yorumu: Harika bir takım 01:29
Daha Eski
İspanyollardan flaş F.Bahçe yorumu! İspanyollardan flaş F.Bahçe yorumu! 01:29
Monchi'den flaş F.Bahçe sözleri! Monchi'den flaş F.Bahçe sözleri! 01:29
F.Bahçe'nin rakibi Sevilla'yı tanıyalım F.Bahçe'nin rakibi Sevilla'yı tanıyalım 01:29
Galatasaray'da Juan Mata gidiyor mu? Galatasaray'da Juan Mata gidiyor mu? 01:29
F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! 01:29
Ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye'ye müjdeli haber Ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye'ye müjdeli haber 01:29