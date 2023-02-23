AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU | 2023 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ne zaman başlıyor, bitiyor? Ücreti ne kadar?

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU | Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından ÖSYM, bazı sınavlarda başvuru tarihleri ve sınav tarihleri ertelenirken Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden beklenen açıklama geldi. Sınavların uzaktan yapılacağı bildirilirken arama motorlarında 2023 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ne zaman başlıyor, bitiyor? Ücreti ne kadar? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

2023 AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Açıköğretim Fakültesi tarafından geçtiğimiz aylarda paylaşılan akademik takvime göre, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat - 24 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni AÖF kayıt yenileme tarihleri takvimini paylaştı.

Yapılan açıklamada, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat- 2 Mart 2023 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilebilecektir." ifadeleri kullanıldı. Kayıt yenileme işlemleri; 13 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başladı ve 2 Mart 2023 Perşembe günü saat 22.00'de sona erecek.

2023 AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

2023 AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Üniversite yaptığı açıklamada "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki depremzede öğrencilerimizden 2022-2023 Bahar Döneminde kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır." ifadelerine yer verilirken diğer illerdeki öğrencilerin ödediği ücretler bölüme göre değişiklik göstermektedir.

2023 AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023 AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecek.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.