Haberler Haberler ÖSYM 2023 YENİ SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI? | 2023 ALES, KPSS, YKS, DGS sınavları ne zaman? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM 2023 YENİ SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI? | 2023 ALES, KPSS, YKS, DGS sınavları ne zaman? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM' tarafından hazırlanan KPSS, ALES, YKS ve DGS sınavları için bekleyiş sürüyor. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından sınav takvimini güncelleyen ÖSYM, TUS, YKS gibi bazı başvuru ve sınav tarihlerinde değişikliğe giderken yeni takvimin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki ÖSYM 2023 yeni sınav takvimi açıklandı mı? 2023 ALES, KPSS, YKS, DGS sınavları ne zaman? Başvuru tarihleri belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 10:00
ÖSYM 2023 YENİ SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI? | 2023 ALES, KPSS, YKS, DGS sınavları ne zaman? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM 2023 YENİ SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI? | ÖSYM'nin Kasım ayında yayınladığı 2023 sınav takvimi, seçim tarihleriyle çakışması nedeniyle geri çekilmişti. Ardından yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelenen, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerle birlikte bazı sınav tarihleri ile başvuru tarihlerinde değişikliğe gidildi. Peki 2023 ALES, KPSS, YKS, DGS sınavları ne zaman? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

2023 ALES, KPSS, YKS, DGS SINAVLARI NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2023 sınav uygulama ve başvuru takvimini henüz yayınlamadı. Son olarak yapılan açıklamada MSÜ sınav tarihinin 2 Nisan olarak değiştirildiği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca geç başvuru işlemleri ise 1-6 Mart tarihleri arasına çekildi. Kasım ayında yayınlanan sınav takvimi seçim takvimiyle üst üste gelmesi sonrası geri çekilmişti. Konuyla ilgili ÖSYM'nin çalışmaları devam ediyor.

ÖSYM'nin resmi sitesinde ise "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri yer alıyor.

2023 ALES, KPSS, YKS, DGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM sınav takvimi çalışmalarını sürdürürken daha önce açıklanan takvimde üniversite sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Ancak seçim ve sınav takviminin üst üste gelmesiyle takvim resmi internet sayfasından kaldırıldı. Henüz YKS sınavının ertelenmesine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada YKS oturumlarında lise 12. sınıfın 2. dönem konularının sınavda sorumlu tutulmayacağını açıkladı.

Başvuru işlemleri her yıl olduğu gibi bu yılda ÖSYM tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. ÖSYM AİS'e T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan adaylar, katılacakları oturumları belirleyecek. Ardından ÖSYM e-Ödemeler veya anlaşmalı bankalar üzerinden sınav ücreti yatırılacak. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

DİĞER
Berrak Tüzünataç’tan Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiri! "Bu keyfi bir şey mi? Bir başvuru için günlerce peşinden mi koşalım?"
Vinicius Jr.'lı Real Madrid yine tarih yazdı! Mohamed Salah'lı Liverpool'u perişan etti
Ne zaman dönüyor? O tarih belli oldu
Yeni transferi yorumladı! "Türkiye'deki yabancılar içerisinde..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul barajları doluluk oranı (22 Şubat 2023)
2023 Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar, nasıl başvurulur?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Mercek bulutu nedir, deprem belirtisi midir?
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek 22 Şubat?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Basel - Trabzonspor maçı saat kaçta? Basel - Trabzonspor maçı saat kaçta? 10:15
Kocaelispor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Kocaelispor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? 10:05
Devler Ligi'nde inanılmaz hatalar! Akıllara Karius geldi Devler Ligi'nde inanılmaz hatalar! Akıllara Karius geldi 09:51
Yeni transferi yorumladı! "Türkiye'deki yabancılar içerisinde..." Yeni transferi yorumladı! "Türkiye'deki yabancılar içerisinde..." 09:43
Inter - Porto maçı saat kaçta? Inter - Porto maçı saat kaçta? 09:41
Şoke eden gerçek! Onur Bulut'un haberi yokmuş Şoke eden gerçek! Onur Bulut'un haberi yokmuş 09:31
Daha Eski
RB Leipzig - M.City maçı saat kaçta? RB Leipzig - M.City maçı saat kaçta? 09:22
Süper Lig ekibi devrede! Sözleşme feshi... Süper Lig ekibi devrede! Sözleşme feshi... 09:12
G.Saray'da Yusuf Demir krizi! UEFA'ya ihtarname gitti G.Saray'da Yusuf Demir krizi! UEFA'ya ihtarname gitti 08:56
Napoli Almanya'da avantajı kaptı! Napoli Almanya'da avantajı kaptı! 00:57
R. Madrid'den Anfield'da muhteşem geri dönüş! R. Madrid'den Anfield'da muhteşem geri dönüş! 00:57
R. Madrid'den Anfield'da muhteşem geri dönüş! R. Madrid'den Anfield'da muhteşem geri dönüş! 00:54