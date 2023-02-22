ÖSYM 2023 YENİ SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI? | 2023 ALES, KPSS, YKS, DGS sınavları ne zaman? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM 2023 YENİ SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI? | ÖSYM'nin Kasım ayında yayınladığı 2023 sınav takvimi, seçim tarihleriyle çakışması nedeniyle geri çekilmişti. Ardından yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelenen, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerle birlikte bazı sınav tarihleri ile başvuru tarihlerinde değişikliğe gidildi. Peki 2023 ALES, KPSS, YKS, DGS sınavları ne zaman? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

2023 ALES, KPSS, YKS, DGS SINAVLARI NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2023 sınav uygulama ve başvuru takvimini henüz yayınlamadı. Son olarak yapılan açıklamada MSÜ sınav tarihinin 2 Nisan olarak değiştirildiği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca geç başvuru işlemleri ise 1-6 Mart tarihleri arasına çekildi. Kasım ayında yayınlanan sınav takvimi seçim takvimiyle üst üste gelmesi sonrası geri çekilmişti. Konuyla ilgili ÖSYM'nin çalışmaları devam ediyor.

ÖSYM'nin resmi sitesinde ise "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri yer alıyor.

2023 ALES, KPSS, YKS, DGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM sınav takvimi çalışmalarını sürdürürken daha önce açıklanan takvimde üniversite sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Ancak seçim ve sınav takviminin üst üste gelmesiyle takvim resmi internet sayfasından kaldırıldı. Henüz YKS sınavının ertelenmesine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada YKS oturumlarında lise 12. sınıfın 2. dönem konularının sınavda sorumlu tutulmayacağını açıkladı.

Başvuru işlemleri her yıl olduğu gibi bu yılda ÖSYM tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. ÖSYM AİS'e T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan adaylar, katılacakları oturumları belirleyecek. Ardından ÖSYM e-Ödemeler veya anlaşmalı bankalar üzerinden sınav ücreti yatırılacak. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.