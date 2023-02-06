Haberler Haberler İSTANBUL'DA DEPREM OLACAK MI? | AFAD'dan kamuoyuna 'İstanbul iddiaları' hakkında önemli uyarı!

İSTANBUL'DA DEPREM OLACAK MI? | AFAD'dan kamuoyuna 'İstanbul iddiaları' hakkında önemli uyarı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından vatandaşlar İstanbul'da olası bir deprem meydana gelmesinden endişe ediyor. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yaşanan deprem ve artçılar sonrası sosyal medyada spekülatif bir şekilde yayılan "İstanbul'da deprem olacak!" iddiası üzerine AFAD'dan kamuoyuna önemli bir uyarı geldi. İşte AFAD'ın uyarısı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 20:32 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 20:35
İSTANBUL'DA DEPREM OLACAK MI? | AFAD'dan kamuoyuna önemli uyarı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem ve artçılar sonrası sosyal medyada spekülatif bir şekilde "İstanbul'da deprem olacak!" iddiası yayılmaya başladı.

İSTANBUL'DA DEPREM OLACAK MI? | AFAD'dan kamuoyuna önemli uyarı!

AFAD'dan sosyal medyada ortaya çıkan bu spekülatif iddialarla ilgili şu açıklama geldi:

"Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir."

İSTANBUL'DA DEPREM OLACAK MI? | AFAD'dan kamuoyuna önemli uyarı!

"AFAD, İSTANBUL'DA DEPREM BEKLİYOR" İDDİALARINA YANIT

Öte yandan, yine sosyal medyada "AFAD'ın İstanbul'da deprem beklendiği açıklaması" yönündeki başka bir spekülasyonla ilgili AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı:

"AFAD'ın akşam saatlerinde 8,5 şiddetinde bir deprem beklendiğine dair açıklama yaptığı" iddiası doğru değildir. AFAD veya herhangi bir kurumdan böyle bir açıklama yapılmamıştır."

İSTANBUL'DA DEPREM OLACAK MI? | AFAD'dan kamuoyuna önemli uyarı!

İSTANBUL'DA DEPREM OLACAK MI?

Sismologlar (Deprembilimci) ve Jeologlar (Yerbilimci) depremin olacağı gün ve saatle ilgili önceden tahmin yapmanın imkansız olduğunu, deprem olması beklenen bölgelerin tespit edilebileceğini ama depremin zamanının önceden tespit edilemeyeceğini üzerine basarak vurguluyor.

Bu bilgiler ışığında kırılması beklenen ve kırıldığında başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi illerinde büyük hasara yol açabileceği tahmin edilen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'ndeki uzantısının ne zaman kırılacağı bilinmiyor.

İSTANBUL'DA DEPREM OLACAK MI? | AFAD'dan kamuoyuna önemli uyarı!

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ DEPREM MARMARA'YI ETKİLER Mİ?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin fay hattı ile Marmara Denizini'nden geçen fay hattının da bağlantısı bulunmuyor.

Dolayısıyla "Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle "İstanbul'da da deprem olacak" iddiası gerçeği yansıtmıyor.

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