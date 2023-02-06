İSTANBUL'DA DEPREM OLACAK MI? | AFAD'dan kamuoyuna 'İstanbul iddiaları' hakkında önemli uyarı!

İSTANBUL'DA DEPREM OLACAK MI?

Sismologlar (Deprembilimci) ve Jeologlar (Yerbilimci) depremin olacağı gün ve saatle ilgili önceden tahmin yapmanın imkansız olduğunu, deprem olması beklenen bölgelerin tespit edilebileceğini ama depremin zamanının önceden tespit edilemeyeceğini üzerine basarak vurguluyor.

Bu bilgiler ışığında kırılması beklenen ve kırıldığında başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi illerinde büyük hasara yol açabileceği tahmin edilen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'ndeki uzantısının ne zaman kırılacağı bilinmiyor.