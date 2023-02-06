İSTANBUL'DA DEPREM OLACAK MI? | AFAD'dan kamuoyuna 'İstanbul iddiaları' hakkında önemli uyarı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem ve artçılar sonrası sosyal medyada spekülatif bir şekilde "İstanbul'da deprem olacak!" iddiası yayılmaya başladı.
AFAD'dan sosyal medyada ortaya çıkan bu spekülatif iddialarla ilgili şu açıklama geldi:
"Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir."
"AFAD, İSTANBUL'DA DEPREM BEKLİYOR" İDDİALARINA YANIT
Öte yandan, yine sosyal medyada "AFAD'ın İstanbul'da deprem beklendiği açıklaması" yönündeki başka bir spekülasyonla ilgili AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı:
"AFAD'ın akşam saatlerinde 8,5 şiddetinde bir deprem beklendiğine dair açıklama yaptığı" iddiası doğru değildir. AFAD veya herhangi bir kurumdan böyle bir açıklama yapılmamıştır."