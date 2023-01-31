MTV BORCU SORGULAMA VE ÖDEME | MTV nasıl ödenir, ödenmezse ne olur? e-Devlet MTV ödeme ekranı

MTV BORCU SORGULAMA VE ÖDEME | Yılda iki kez ödenmesi zorunluluğu bulunan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ilk taksit için son gün geldi. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 02:00 ile 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabilen ödemelerde ilk taksit için 31 Ocak, ikinci taksit için ise 31 Temmuz son ödeme günü olarak belirlenirken arama motorlarında MTV nasıl ödenir, ödenmezse ne olur? konuları araştırılıyor. İşte merak edilenler ve e-Devlet MTV borcu sorgulama ve ödeme ekranı...

MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ödenmemesi ya da geciktirilmesi durumunda araç sahibinin borcuna faiz işletilir ve ödenmesi gereken miktar her gün artar. Ayrıca vergi borcu, trafik cezası ya da kaçak geçiş cezası ödenmemiş olan araçlar periyodik muayenelere giremezler ve trafiğe çıkmaları yasal açıdan kısıtlanır.

Motorlu Taşıt Vergisi; aracın motor silindir hacmi, model yılı ve trafik siciline tescil edildiği yıl gibi bazı kriterler dikkate alınarak hesaplanır. Değerleme oranı her yıl değişen MTV, aracın zorunlu giderleri arasında ilk sıralarda yer alır ve ödememelerinin aksatılmamasında fayda vardır. Bu duruma dikkat edilmediği takdirde ise çeşitli yaptırımlar devreye girebilir. MTV ödenmezse karşı karşıya kalınabilecek yaptırımlar şunlardır:

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GECİKME FAİZ

Motorlu Taşıtlar Vergisi, bir takvim yılı içerisinde iki eşit taksit halinde ödenir. Araç sahipleri, verginin ilk taksit ödemesini ocak ayı içerisinde gerçekleştirebilir. İkinci taksitin ödeme aralığı ise temmuz ayının tamamını kapsar. Eğer verilen süre dahilinde ilk taksit ödemesi gerçekleştirilmezse gecikme faizi devreye girer. Yani Motorlu Taşıtlar Vergisi taksit tutarına %1,6 oranında faiz uygulanır. Faize karşılık gelen meblağ, ikinci taksite yansıtılır. İkinci taksidin de ödenmemesi durumunda mükellef konumundaki kişinin ikametgah adresine uyarı mektubu yollanır.

BANKA HESAPLARINA HACİZ

Motorlu Taşıtlar Vergisi gecikme faizinden doğan borçların ve taksitlerin ödenmemesi halinde daha büyük yaptırımlar söz konusu hale gelir. Uyarı mektubunun gönderimine rağmen mükellef ödemeyi gerçekleştirmezse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kişinin banka hesaplarına haciz işlemi başlatılır.

ARACIN ÇEKİLMESİ, BAĞLANMASI VE HACZEDİLMESİ

Borcun büyüklüğüne bağlı olarak kimi zaman ek yaptırımlar da uygulanabilir. Bu kapsamda vergi mükellefinin aracı bağlanarak yediemin otoparkına çekilir. Haciz işlemli sonucunda el koyulan araç, yalnızca borcun tamamının kapatılması ve yediemin otopark ücretinin ödenmesi halinde ruhsat sahibine teslim edilir. Vergi borcunun ödenmesiyle birlikte banka hesaplarına yönelik haciz işlemi de durdurulur.

ARAÇ SATIŞINA ENGEL

MTV taksitlerinin ödenmemesi, yalnızca T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yaptırımları beraberinde getirmez. Aynı zamanda noter kanalı ile yapılan satış işlemlerini de sekteye uğratır. Zira araca ait geriye dönük herhangi bir vergi borcunun olmaması, noter kanalı aracılığıyla yapılan alım-satım işlemlerinde en çok dikkat edilen konulardan bir tanesidir. Önceki yıllara ait borcun yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş olması da satış işlemlerinin tamamlanmasını sağlamaz.

Satın almayı düşündüğünüz aracın geriye dönük vergi borcu olup olmadığını, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) web sitesi üzerinden kolayca öğrenebilirsiniz. Sorgulamada borç çıkması durumunda aracı almaktan vazgeçebilir ya da satıcıdan borcu kapatmasını talep edebilirsiniz. MTV borcunun kapatıldığına dair bildirimin ardından noter onayıyla aracı üzerinize alabilirsiniz.

ARACIN MUAYENESİNİN YAPILAMAMASI

Araca muayenenin yapılabilmesi için önceden bazı şartların yerine getirilmesi şartı bulunur. MTV de dahil olmak üzere herhangi bir vergi borcunun bulunmaması, egzoz emisyon kontrolü ile birlikte bu şartların en önemlileri arasında yer alır.

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MTV BORCU NASIL ÖDENİR?

MTV 1. taksit son ödeme tarihi 31 Ocak Salı saat 23:59 olarak biliniyor. GİB üzerinden ödemelerini yapacak olan vatandaşlar saaat 22:00'ye kadar borç ödeme işlemlerini yapabiliyor. MTV taksit ödemeleri gib.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet üzerinden ve bankaların mobil uygulamaları üzerinden ödenebiliyor.

Ödemeler banka şubelerinden, ATM'lerden ya da dijital bankacılık uygulamaları üzerinden nakit ve kredi kartı ile yapılabilir.