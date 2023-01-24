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SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI 📌 | EYT ne zaman TBMM'ye gelecek?

Son dakika EYT haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonları ilgilendiren açıklama geldi. Kabine Toplantısı ardından EYT ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Bilgin, EYT'nin meclise ne zaman geleceği ile ilgili de açıkladı. Peki, EYT meclise ne zaman gelecek? EYT yürürlüğe girdi mi? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 13:50 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 14:10
SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI 📌 | EYT ne zaman TBMM'ye gelecek?

SON DAKİKA EYT HABERLERİ - 2 milyon 250 bin EYT'liyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde geri sayım devam ediyor. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortası yapılan kişilerin emekliliğinde yaş şartını ortadan kaldıran düzenlemenin yürürlüğe ne zaman gireceği ise merak ediliyordu. Kabine Toplantısı ardından Bakan Vedat Bilgin, EYT ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, EYT meclise ne zaman gelecek? EYT yürürlüğe girdi mi? İşte detaylar...

EYT MECLİSE NE ZAMAN GELECEK? BAKAN BİLGİN AÇIKLADI

EYT teklifi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bilgin, teknik yazım sürecinin uzun olduğunu, bu hafta teklifin Meclis'e gelebileceğini ifade etti. "Özel sektör kısmı, 4A'lar, sigortalılar onu ilgilendiriyor. Devleti ilgilendiren tarafı da var. Memurlar emekli olursa onların da ikramiyesi var. Yani ortada dolaşan rakamlar genellikle bazıları diyor ki 300 milyar, bazıları diyor 200 milyar EYT'yi diyor. Nasıl hesap yapıyorlar bilmiyorum. Rakamlar bizde, hesap bizde… Ben 150 milyar diyorum ama, maksimum olabilecek şeyi diyorum. 120-150 milyar arasında değişebilir. Çünkü bilmiyorsunuz kaç kişi müracaat edecek. Adama emekli olma ya da hemen emekli yapayım seni mi diyecek?

YAPILANDIRMA DETAYI

"Onun borçlanması tamamen bizim meri, yaşanılan kanunumuza göre yapılan bir şey. Benim 5000, 9000 prim gününü dolduramıyorum ya da 1000 gün eksiğim var yapılandırayım diyemezsin. Mevcut kanunda 1000 gün eksiğin varsa çalışacaksın. Böyle bir borçlanma yok."

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