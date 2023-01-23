Haberler Haberler DSİ PERSONEL ALIMI SON DAKİKA | DSİ personel alımı başvuru tarihleri, şartları ne? 1273 personel...

DSİ PERSONEL ALIMI SON DAKİKA | DSİ personel alımı başvuru tarihleri, şartları ne? 1273 personel...

DSİ bünyesinde görevlendirilecek 1273 personel alımı yapılacağı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından duyuruldu. Bakan Kirişçi'nin açıklaması ardından binlerce kişi arama motorlarında detayları araştırmaya başladı. Özellikle başvuru şartları ve başvurunun nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Devlet Su İşleri 1273 personel alımı ne zaman yapılacak? DSİ işe alım şarları neler? Kadrolu mu alım olacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 10:51
DSİ PERSONEL ALIMI SON DAKİKA | DSİ personel alımı başvuru tarihleri, şartları ne? 1273 personel...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde değerlendirilmek üzere 1273 personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Kirişçi, Bakanlık bünyesinde 6 bine yakın personel alımı yapılacağını ve 1273 personelin DSİ bünyesinde alınacağını duyurdu. Detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Devlet Su İşleri 1273 personel alımı ne zaman yapılacak? DSİ işe alım şarları neler? Kadrolu mu alım olacak?

DSİ PESONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 11.01.2023 - 23.01.2023 tarihleri arasında alınacak.

Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecek.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? KİMLER BAŞVURABİLİR?

DSİ, 1273 personel alımı şartlarını açıklamadı. Ancak önceki alımlarda yer alan şartlara göre;

  • Türk Vatandaşı olmak
  • Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

  • Askerlik durumu itibariyle;
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak
  • Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
  • Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

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