UZMANINDAN EGE'YE KRİTİK DEPREM UYARISI | 4 günde 142 kez sallandı! - İzmir'de neden çok deprem oluyor? Ege'de büyük deprem bekleniyor mu?

İzmir'de son 4 günde 142 deprem kaydedilmesi, büyük Ege depremi ihtimallerini yeniden günyüzüne çıkardı. Bu depremlerden en büyüğü 5 Kasım 2022'de kaydedilen 4,9 büyüklüğündeki sarsıntı olurken İzmir'de neden çok deprem oluyor? Ege'de büyük deprem bekleniyor mu? soruları da en çok merak edilenler arasında yerini aldı.

"STRES BOŞALINCAYA KADAR DEVAM EDECEK"

Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'deki son deprem ve artçılara ilişkin, "Buca fayı ile Kısıkköy fayı arasındaki 4 fay parçası birlikte çalışarak, bu depremlere neden oluyor. Bu bölgede biriken stres boşalıncaya kadar deprem fırtınası devam edecektir" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, 15 Ocak'ta merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 4,04 kilometre altında olan deprem, İzmir'in yanı sıra Manisa'dan da hissedildi. Bu depremin ardından bölgede dünden bu yana büyüklüğü 1 ile 3.5 arasında değişen 63 sarsıntı yaşandı.

İZMİR'DE NEDEN ÇOK DEPREM OLUYOR?

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremlerin Buca-Gölet çevresinde meydana geldiğini söyledi. Bu depremlerin, Tuzla fayının kuzeydoğu ucunda çok sayıdaki fay demetinden kaynaklandığına dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, "Bu depremler, Buca ile Kısıkköy arasında dağılım sunuyor. 5 Kasım 2022'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden beri 2,5 ay boyunca deprem fırtınası şeklinde gelişti. 'Deprem dizisi' dediğimiz, kesikli bir deprem döngüsüne dönüştü. Bu bölgede Buca fayı ile Kısıkköy fayı arasındaki 4 fay parçası birlikte çalışarak, bu depremlere neden oluyor. Doğanbey-Orhanlı-Gaziemir hattı boyunca uzanan Tuzla fayı, Gaziemir-Adnan Menderes Havalimanı'ndan itibaren Buca ve Kısıkköy'e doğru saçaklanarak kollara ayrılır. Geometrik olarak çiçeğe benzediği için jeolojik anlamda 'çiçek yapısı' adı verilen bu yapı içindeki faylarda kırılma başladığı zaman deprem fırtınasına dönüşüyor" şeklinde konuştu.

EGE'DE BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU?

Bölgede biriken stres boşalıncaya kadar deprem fırtınasının devam edeceğini belirten Sözbilir, "Bu tür olaylar bazen büyük bir depremin oluşmasına engel olabildiği gibi yeni bir ana şok olarak da gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bugün saat 01.18 ile 08.27 arasında çoğunluğu merkez üssü Buca ilçesi olan 15 deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 2,3 olarak ölçülürken, en küçüğü ise 1,2 büyüklüğünde oldu.

30 EKİM 2020 İZMİR DEPREMİ BİLANÇOSU

2020 Ege Denizi Depremi, 30 Ekim 2020 günü Türkiye saati ile 14.51'de, merkez üssü Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında Türkiye'nin İzmir ilinin Seferihisar ilçesine 23 km mesafede bulunan, yerin 16,5 km altında 6,9 Mw büyüklüğünde meydana gelen ve yaklaşık 16 saniye süren depremdir.

Türkiye (117) ve Yunanistan'da (2) toplam 119 kişinin ölümüne ve 1053 kişinin ise yaralanmasına neden olan deprem, 2020 yılında yeryüzünde meydana gelen depremler arasında en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçti.

Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 6,9 Mw, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 6,6 Mw, Atina Jeodinamik Enstitüsü 6,7 ML, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ve Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi 7,0 Mw olarak açıkladı. Deprem sonucu küçük çapta bir tsunami oluştu. Oluşan tsunami sonucu Seferihisar'da bir kişi boğularak yaşamını yitirdi. Ayrıca depremin ardından en büyüğü 5,2 Mw olan 3.550 artçı deprem meydana geldi.