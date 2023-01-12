BOTAŞ PERSONEL ALIMI | Ön lisans ve lisans mezunu, KPSS puan şartı yok! BOTAŞ 261 personel alımı başvuru şartları, tarihleri, açılan kontenjanlar

BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nce açılan ilanda, KPSS şartı olmadan lisans ve ön lisans mezunları arasından 261 personele istihdam sağlanacağı duyuruldu. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurularda kontenjanlar dabelli olurken vatandaşlar arama motorlarında BOTAŞ personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir? sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilenler...
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BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLER BAŞVURABİLİR?
BOTAŞ, çeşitli kadrolarda alınacak kişiler için özel şartlar arasa da bünyesine katacağı her personelde aradığı genel şartlar şöyle:
👉İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
👉İŞKUR'da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
👉İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.
👉İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
👉İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.
BOTAŞ PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
- Ankara
- İstanbul
- Konya
- Adana
- Erzurum
- Aydın
- Kocaeli
- Hatay
- Şırnak
- Kayseri
- Kahramanmaraş
- Kırklareli
- Tekirdağ
- Edirne
- İzmir
- Zonguldak
- Samsun
- Ardahan
- Trabzon
- Van
- Ağrı
- Aksaray
BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? BAŞVURU TARİHLERİ
BOTAŞ'ın 261 personel alımı için yayınladığı güncel kılavuzda, ilanlara başvuruların Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacağının altı çizildi. İlanların 16 Ocak - 20 Ocak tarihleri arasında İŞKUR resmi internet adresinde yayınlanacağı bildirildi.
BOTAŞ PERSONEL ALIMI AÇILAN KONTENJANLAR
- 9 Bilgisayar Mühendisi,
- 4 Yazılım Mühendisi,
- 4 Bilgisayar Teknolojisi / Bilgisayar Programcılığı Teknisyeni
- 3 Uzman Yardımcısı Hukuk,
- 6 Uzman Yardımcısı İşletme / İktisat,
- 8 Mühendis Endüstri Mühendisi,
- 5 Uzman Yardımcısı İibf / Sbf,
- 2 Uzman Yardımcısı Bankacılık Ve Finans Ekonomi Ve Finans Finans Ve Bankacılık Uluslararası Finans İktisat İşletme Maliye,
- 6 Uzman Yardımcısı İşletme / İktisat,
- 5 Uzman Yardımcısı İşletme / İktisat / Maliye,
- 6 Elektrik-Elektronik Mühendisi,
- 4 İnşaat Mühendisi,
- 7 Makine Mühendisi,
- 2 Makine Mühendisi,
- 3 Harita Mühendisi,
- 3 Harita Teknisyeni,
- 1 Jeofizik Mühendisi,
- 1 Makine, Resim Ve Konstrüksüyon Teknisyeni
- 2 Büro Görevlisi,
- 1 Çevre Mühendisi,
- 5 Uzman Yardımcısı İşletme / İktisat,
- 4 Makine Mühendisi
- 3 Makine Mekatronik Teknisyen,
- 4 Elektrik Teknisyeni,
- 5 İnşaat Teknolojisi Teknisyeni,
- 7 Elektrik - Elektronik Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Teknolojisi Teknisyeni,
- 1 Büro Görevlisi,
- 1 İş Sağlığı Ve Güvenliği Teknisyeni,
- 9 Elektrik - Elektronik Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Teknolojisi Teknisyeni,
- 1 İnşaat Teknolojisi Teknisyeni,
- 5 Makine Mekatronik Teknisyeni,
- 5 Makine Mühendisi,
- 4 Elektrik-Elektronik Mühendisi,
- 2 İnşaat Teknolojisi Teknisyeni,
- 23 Elektrik Teknisyeni,
- 7 Makine Mekatronik Teknisyeni,
- 15 Makine Mekatronik Teknisyeni,
- 1 Elektrik-Elektronik Mühendisi,
- 3 Makine Mekatronik Teknisyeni,
- 3 Elektrik - Elektronik Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Teknolojisi Teknisyeni,
- 3 Elektrik Teknisyeni,
- 2 İnşaat Mühendisi,
- 2 Mühendis Çevre Mühendisi,
- 2 Elektrik-Elektronik Mühendisi
- 3 Uzman Yardımcısı İşletme / İktisat,
- 4 Mühendis Makine Mühendisliği,
- 4 Teknisyen Makine Mekatronik,
- 5 Teknisyen İnşaat Teknolojisi,
- 4 Teknisyen Elektrik,
- 1 Teknisyen Elektrik - Elektronik Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Teknolojisi,
- 2 Büro Görevlisi Adalet Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları,
- 4 Uzman Yardımcısı İktisat / İşletme,
- 2 Mühendis Çevre Mühendisliği,
- 1 Mühendis Kimya Mühendisliği,
- 8 Teknisyen Elektrik - Elektronik Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Teknolojisi,
- 15 Teknisyen Elektrik - Elektronik Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Teknolojisi,
- 2 Teknisyen Sivil Savunma Ve İtfaiyecilik,
- 1 Mühendis Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
- 2 Uzman Yardımcısı İşletme / İktisat,
- 2 Uzman Yardımcısı İstatistik / Ekonometri / Matematik
- 2 Mühendis Kimya Mühendisi