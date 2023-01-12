BOTAŞ PERSONEL ALIMI | Ön lisans ve lisans mezunu, KPSS puan şartı yok! BOTAŞ 261 personel alımı başvuru şartları, tarihleri, açılan kontenjanlar

BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nce açılan ilanda, KPSS şartı olmadan lisans ve ön lisans mezunları arasından 261 personele istihdam sağlanacağı duyuruldu. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurularda kontenjanlar dabelli olurken vatandaşlar arama motorlarında BOTAŞ personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir? sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilenler...

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BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLER BAŞVURABİLİR?

BOTAŞ, çeşitli kadrolarda alınacak kişiler için özel şartlar arasa da bünyesine katacağı her personelde aradığı genel şartlar şöyle:

👉İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

👉İŞKUR'da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

👉İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

👉İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

👉İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Ankara

İstanbul

Konya

Adana

Erzurum

Aydın

Kocaeli

Hatay

Şırnak

Kayseri

Kahramanmaraş

Kırklareli

Tekirdağ

Edirne

İzmir

Zonguldak

Samsun

Ardahan

Trabzon

Van

Ağrı

Aksaray

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? BAŞVURU TARİHLERİ

BOTAŞ'ın 261 personel alımı için yayınladığı güncel kılavuzda, ilanlara başvuruların Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacağının altı çizildi. İlanların 16 Ocak - 20 Ocak tarihleri arasında İŞKUR resmi internet adresinde yayınlanacağı bildirildi.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI AÇILAN KONTENJANLAR