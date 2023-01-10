Haberler Haberler ADANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Adana TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Adana kazananlar isim listesi

ADANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Adana TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Adana kazananlar isim listesi

Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında Adana'da yapılan kura çekilişinde nefesler tutuldu. İmamoğlu, Kozan, Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan), Sarıçam, Tufanbeyli ve Yumurtalık'ta inşa edilecek 6 bin 356 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oldu. İşte arama motorlarında araştırılan Adana TOKİ kura çekiliş sonuçları, Adana TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Adana kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 08:00 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 08:10
ADANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Adana TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Adana kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Adana'da kura çekilişleri 10 - 13 Ocak tarihleri arasında yapılıyor. İmamoğlu, Kozan, Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan), Sarıçam, Tufanbeyli ve Yumurtalık ilçelerinde yapılacak projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Adana TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Adana kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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TOKİ ADANA KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

ADANA İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • İmamoğlu: 500 konut
  • Kozan: 500 konut
  • Merkez: 4.100 konut (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan)
  • Sarıçam: 800 konut
  • Tufanbeyli: 156 konut
  • Yumurtalık: 300 konut
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