ADANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Adana TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Adana kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Adana'da kura çekilişleri 10 - 13 Ocak tarihleri arasında yapılıyor. İmamoğlu, Kozan, Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan), Sarıçam, Tufanbeyli ve Yumurtalık ilçelerinde yapılacak projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Adana TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Adana kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...
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TOKİ ADANA KAZANANLAR İSİM LİSTESİ
ADANA İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI
- İmamoğlu: 500 konut
- Kozan: 500 konut
- Merkez: 4.100 konut (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan)
- Sarıçam: 800 konut
- Tufanbeyli: 156 konut
- Yumurtalık: 300 konut