Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI - 9 Ocak Pazartesi 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI - 9 Ocak Pazartesi 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

9 Ocak Pazartesi 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 9 Ocak Pazartesi günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 06:52 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 07:30
CANLI ALTIN FİYATLARI - 9 Ocak Pazartesi 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 9 Ocak Pazartesi günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉9 Ocak Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.133,28

Gram altın satış: 1.133,42

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.858,00

Çeyrek altın satış: 1.889,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.705,00

Yarım altın satış: 3.778,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.439,00

Tam altın satış: 7.527,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.588,00

Cumhuriyet altını satış: 7.703,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.651,00

Ata altın satış: 7.729,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Ocak Pazartesi günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme! Herkes o paylaşımı konuşuyor...
Hande Erçel ve Hakan Sabancı arasında aşk yaşanıyor deniliyordu! O gerçek ortaya çıktı! Bakın nerede buluşuyorlarmış...
Beşiktaş'tan ManU'ya Weghorst cevabı!
Dış basından flaş derbi yorumu: Evinde küçük düşürdü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MSB ve Jandarma bünyesine 5 bin kadın ve erkek personel alımı!
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları belli oldu mu?
Hac kura sorgulama ekranı Diyanet 2023
15 tatil ne zaman başlayacak 2023?
Fenerbahçe Galatasaray maçında hava nasıl olacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlkay Gündoğan'dan Galatasaray paylaşımı! İlkay Gündoğan'dan Galatasaray paylaşımı! 01:46
İlkay Gündoğan'dan Galatasaray paylaşımı! İlkay Gündoğan'dan Galatasaray paylaşımı! 01:46
Arda Turan'a Madrid'de sevgi gösterisi! Arda Turan'a Madrid'de sevgi gösterisi! 01:42
Arda Turan'a Madrid'de sevgi gösterisi! Arda Turan'a Madrid'de sevgi gösterisi! 01:40
Barça zirvede yalnız kaldı! Barça zirvede yalnız kaldı! 01:37
Barça zirvede yalnız kaldı! Barça zirvede yalnız kaldı! 01:37
Daha Eski
Beşiktaş'tan ManU'ya Weghorst cevabı! Beşiktaş'tan ManU'ya Weghorst cevabı! 01:04
Roma puanı son dakikada kurtardı! Roma puanı son dakikada kurtardı! 00:49
Roma puanı son dakikada kurtardı! Roma puanı son dakikada kurtardı! 00:49
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:44
G.Saray Chelsea'nin yıldızını kapıyor! G.Saray Chelsea'nin yıldızını kapıyor! 00:44
Dış basından flaş derbi yorumu: Evinde küçük düşürdü! Dış basından flaş derbi yorumu: Evinde küçük düşürdü! 00:31