Haberler Haberler ÇİFTÇİYE KREDİ MÜJDESİ - SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! 250 bin lira kredi verilecek...

ÇİFTÇİYE KREDİ MÜJDESİ - SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! 250 bin lira kredi verilecek...

Çiftçiye kredi müjdesi geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu. Çiftçiye kredi müjdesini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan faiz oranını da açıkladı. Peki, çiftçiye ne kadar kredi verilecek? Faiz oranı ne olacak? Geri ödemesi nasıl olacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 17:10 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 17:30
ÇİFTÇİYE KREDİ MÜJDESİ - SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! 250 bin lira kredi verilecek...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çiftçiye kredi desteği müjdesi duyurdu. Çiftçilerin her türlü harcama için kullanabileceği, kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek kredinin faiz oranı da açıklandı. Peki, çiftçiye ne kadar kredi verilecek? Faiz oranı ne olacak? Geri ödemesi nasıl olacak? İşte detaylar...

ÇİFTÇİYE NE KADAR KREDİ VERİLECEK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Çiftçi Destek Kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Çiftçilerimiz hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcama için kullanabilecektir. Gelir elde edemedikleri ihtiyaçlarını rahatla karşılayabilecektir. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır. " ifadeleri ile müjdeli haberi verdi.

TARIMSAL KOBİLERDE ÜST LİMİT 15 MİLYON!

Başkan Erdoğan, "İkinci müjdemiz Tarımsal KOBİ Kredimiz. Tarımsal kredinin üst limiti 15 milyon lira. Yatırım kredilerinde 10 yıla kadar vade uygulanabilecektir. Üçüncü müjdemiz Tarım Borç Transferi. Başka bankalardan kredi alanlara Ziraat Bankası uygun kredi verecek. Üst limiti 5 milyon lira olacak kredinin faizi 9,75, vadesi 60 aydır. Ziraat Bankası'nın tarım kredilerindeki takip oranlarının yüzde 1'in altında olması ödemelerini hassasiyetler yaptıklarını gösteriyor. " ifadelerine yer verdi.

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