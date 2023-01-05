Haberler Haberler ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - TOKİ Etimesgut, Ballıkuyumcu çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Ankara kazananlar isim listesi

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - TOKİ Etimesgut, Ballıkuyumcu çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Ankara kazananlar isim listesi

Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi sırası Ankara'ya geldi. 4 ve 5 Ocak'ta Etimesgut ve Ballıkuyumcu ilçelerinde yapılacak 3.800 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları, TOKİ Etimesgut, Ballıkuyumcu çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Ankara kazananlar isim listesii konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 09:30
ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - TOKİ Etimesgut, Ballıkuyumcu çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Ankara kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Ankara'da kura çekilişleri devam ediyor. Ballıkuyu ve Etimesgut ilçelerinde yapılacak projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Ankara TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Ankara kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ANKARA ETİSMEGUT BALLUKUYUMCU KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

2 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • Kahramankazan: 800 konut
  • Polatlı: 700 konut
  • Kızılcahamam: 63 konut

3 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • Ayaş 4. Etap: 300 konut
  • Şereflikoçhisar: 311 konut
  • Çamlıdere 2. Etap: 100 konut
  • Bala 3. Etap: 160 konut
  • Beypazarı: 150 konut
  • Evren: 150 konut
  • Nallıhan Çayırhan: 100 konut

4-5 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • Etimesgut Ballıkuyumcu: 3800 konut

1+1, 2+1, 3+1 TOKİ ANKARA KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

6-8 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • Sincan Yenipeçenek: 4800 konut

9 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • Sincan Saraycık: 1626 konut

10 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • Gölbaşı Gerder: 1545 konut

11 - 12 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • Mamak: 3645 konut

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