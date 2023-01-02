Haberler Haberler İSTANBUL'A TOZ YAĞMURU UYARISI🌤 | Meteoroloji tarih verdi: Sis ne kadar sürecek? İstanbul 5 günlük hava durumu...

İSTANBUL'A TOZ YAĞMURU UYARISI🌤 | Meteoroloji tarih verdi: Sis ne kadar sürecek? İstanbul 5 günlük hava durumu...

İstanbul'da günlerdir özellikle sabahları etkili olan yoğun sis hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Hava kirliliğinin daha yoğun miktarda hissedilmesine neden olan ve görüş mesafesini düşüren hava olayı olan sisin ardından uzmanlar, megakentte toz yağmuru uyarısında da bulundu. Peki İstanbul'da sis ne kadar sürecek? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamaları ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 17:00
İSTANBUL'A TOZ YAĞMURU UYARISI🌤 | Meteoroloji tarih verdi: Sis ne kadar sürecek? İstanbul 5 günlük hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da günlerdir devam eden sise karşı vatandaşları uyardı. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan ve başta deniz ile hava olmak üzere trafiği olumsuz etkileyen sisin hava kirliliği hissedilirliğini de artırdığı bilinirken yaşlılar, çocuklar ve solunum hastalığı olanlara, sabah ve gece saatlerinde mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.

İSTANBUL'DA SİS NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiği belirtildi. 6 Ocak'a kadar etkili olması beklenen sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da bir süre daha etkili olması beklenen sisle birlikte hava sıcaklıklarının da yükselmesi bekleniyor. 4 Ocak Çarşamba günü yağış beklenen megakentte önümüzdeki 5 gün boyunca ölçüleceği tahmin edilen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle:

3 Ocak Salı: 11°C

4 Ocak Çarşamba: 13°C

5 Ocak Perşembe: 11°C

6 Ocak Cuma: 14°C

7 Ocak Cumartesi: 13°C

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