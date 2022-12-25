NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Nevşehir TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Nevşehir kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Nevşehir'de kura çekilişleri 24 Aralık tarihinde yapılıyor. Sulusaray, Merkez Göre, Derinkuyu, Acıgöl, Merkez Kaymaklı, Merkez Çat, Hacıbektaş, Tatlarin ilçelerinde yapılacak projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Nevşehir TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Nevşehir kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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Nevşehir İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI