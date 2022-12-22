Haberler Haberler KIRIKKALE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Kırıkkale TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kırıkkale isim listesi

KIRIKKALE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Kırıkkale TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kırıkkale isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 22 Aralık Perşembe günü Kırıkkale'de çekiliyor. Peki Kırıkkale TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Kırıkkale TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 08:00 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 08:20
KIRIKKALE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Kırıkkale TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kırıkkale isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 22 Aralık Perşembe günü Kırıkkale kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Kırıkkale TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Kırıkkale isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

KIRIKKALE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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KIRIKKALE HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Kırıkkale'de ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 6 farklı ilçede, 919 adet yapılacak.

  • Kırıkkale Bahşılı TOKİ: 6. Etap 53 konut
  • Kırıkkale Çelebi TOKİ: 3. Etap 63 konut
  • Kırıkkale Delice TOKİ: 3. Etap 106 konut
  • Kırıkkale Delice Çerikli TOKİ: 2 Etap 201 konut
  • Kırıkkale Karakeçili TOKİ: 123 konut
  • Kırıkkale Keskin TOKİ: 4. Etap 79 konut
  • Kırıkkale Merkez TOKİ: 200 konut
  • Kırıkkale Sulakyurt TOKİ: 74 konut

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