29. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN? | POMEM Polislik Sınavı ne zaman yapılacak?

29. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN? | 13 bin öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde sınav giriş yerleri belli oldu. On binlerce adayın katılım sağladığı POMEM Giriş sınavı için 8 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan duyuruda alınacak kişi sayısı 12 bin olarak belirtilmişti. Daha sonra yapılan düzenlemeyle öğrenci sayısı 13 bine yükseltildi. Polis olma hayali kuran binlerce aday ise, sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İşte 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı hakkında tüm merak edilenler...

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29. DÖNEM POMEM POLİSLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

POMEM ön başvuruları kabul edilen 103.472 aday Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınav aşamasına katılmaya hak kazandı. Başvuru sonuçlarının ardından, POMEM giriş sınavı ve mülakat sınavlarının tarihi merak ediliyor. POMEM sınav ve mülakat tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir.

29. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

Adayların sınava katılacağı merkezler sınav giriş belgesinde yer almaktadır.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI ŞARTLARI

Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.

Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.

Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.