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PREMATÜRE NE DEMEK? | Dünya prematüre günü ne zaman? - İşte en küçük prematüre bebekler

Belirlenen doğum tarihi olan 9. aydan önce doğan bebeklere verilen prematüre ismi, Dünya Prematüre Günü'nden dolayı araştırılıyor. İkiz ve daha fazla gebeliklerde sıklıkla görülen ve bebeğin daha az gelişmiş olarak doğmasına neden olan erken doğum, hem anne hem de bebek açısından bazı riskler teşkil etmektedir. Peki prematüre ne demek? Dünya prematüre günü ne zaman? - İşte en küçük prematüre bebekler ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 10:00
PREMATÜRE NE DEMEK? | Dünya prematüre günü ne zaman? - İşte en küçük prematüre bebekler

PREMATÜRE NE DEMEK? | Kelime anlamı gebelik süresi tamamlanmadan dünyaya gelen, zamanından önce doğmuş (bebek) olan prematüre, erken doğan bebekler için kullanılan bir isimdir. Fransızca prématuré "olgun-öncesi, süresinden önce olan tıbbi olay veya doğum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca maturé "olgun" sözcüğünden pre+ önekiyle türetilmiştir. Dünya Prematüre Günü olması sebebiyle arama motorlarında araştırılan Dünya prematüre günü ne zaman? sorusunun cevabını ve en küçük prematüre bebekleri haberimizde derledik.

DÜNYA PREMATÜRE GÜNÜ NE ZAMAN?

Gebeliğin 37. haftasından önce doğan bebekler, genellikle karmaşık tıbbi problemlere sahiptir. Karşılaşılan tıbbi sorun ve komplikasyonlar bebekten bebeğe değişkenlik gösterir. Ancak bebek ne kadar erken doğarsa, komplikasyon riski de o kadar yüksektir. Prematüre bebek ve ailelerine destek olmak amacıyla 17 Kasım Dünya Prematüre Bebek Günü ilan edilmiştir.

Prematüre bebekler doğum sürelerine göre 3 sınıfa ayrılır:

GEÇ PRETERM DOĞUM

34 ila 36 haftalar arasında süren gebelikten sonra gerçekleşen doğum. Bu haftalarda erken olarak doğan yenidoğanlara sınırda prematüre bebek adı verilir. Prematüre doğumların çoğu geç preterm olarak gerçekleşir.

ORTA PRETERM DOĞUM

Doğum 32 ila 34. gebelik haftaları arasında gerçekleşir. Bu haftalarda doğan bebeklere orta derece prematüre bebek denir.

ERKEN PRETERM DOĞUM

32 haftadan daha kısa süren bir gebelikten sonra doğum gerçekleşir. 24 ila 31. gebelik haftalarında doğan prematüre bebeklere ileri derecede prematüre bebek denir. Bu bebeklerde sağlık sorunları görülme riski çok yüksektir.

İŞTE EN KÜÇÜK PREMATÜRE BEBEK

21 haftalık ve yarım kilonun altında doğan ABD'li bir erkek çocuk, dünyanın en erken doğan bebeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Curtis adlı bebek geçen yıl sadece 420 gram ağırlığında Alabama'nın Birmingham kentinde doğdu.

Şu anda 16 aylık olan Curtis, en küçük prematüre bebek olarak kabul ediliyor.

Richard'dan önce, rekor 34 yıl boyunca kırılamadı. Önceki rekor Kanada'nın Ottawa kentinde 21 hafta ve beş günde doğan bir erkek bebeğe aitti.

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