Haberler Haberler TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? | 2022 TOKİ İstanbul 1+1, 2+1, 3+1 kura çekilişleri ne zaman? - I

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? | 2022 TOKİ İstanbul 1+1, 2+1, 3+1 kura çekilişleri ne zaman? - I

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da yapılacak 50 bin konutun kura çekimi için geri sayım devam ediyor. Toplamda 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu projeye başvuru yapan vatandaşlar, çekilişleri heyecanla beklerken arama motorlarında TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 2022 İlk Evim İstanbul kura çekilişi hangi tarihte? - 2022 TOKİ İstanbul 1+1, 2+1, 3+1 kura çekilişleri ne zaman? sorılarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 13:00 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 13:00
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? | 2022 TOKİ İstanbul 1+1, 2+1, 3+1 kura çekilişleri ne zaman? - I

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? | TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde başvuru sürecinin sona ermesinin ardından kura çekilişleri de başladı. Ev, arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyen 5 milyon 135 bin 324 kişinin başvurduğu İlk Evim İlk İş Yerim rojesi kapsamında, İstanbul'dan başvuru yapanlar TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 2022 İlk Evim İstanbul kura çekilişi hangi tarihte? - 2022 TOKİ İstanbul 1+1, 2+1, 3+1 kura çekilişleri ne zaman? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

2022 TOKİ İSTANBUL 1+1, 2+1, 3+1 KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

Başkan Erdoğan İstanbul'a yapılacak TOKİ konutu sayısının 50.000 olduğu açıkladı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçelerinde yapılacak olan evlerin 1+1, 2+1 ve 3+1 sayısı henüz belirtilmezken İstanbul'da kura çekim tarihi de henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

TOKİ PEŞİNAT NE KADAR?

TOKİ başvuru işlemlerinin başlayacağı tarih 13 Eylül Salı günü açıklanacak. Detayların açıklanmasının ardında nbaşvuru süreci şöyle ilerleyecek:

👉Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.

👉Bankaya başvuru ücreti ödenecek.

👉Kura çekimi beklenecek.

👉Kurada isminizin çıkmaması halinde başvuru ücreti iade edilecek.

TOKİ için başvurular evin bulunduğu il ve ilçedeki Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilir. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

TOKİ'nin eski projelerinde 2+1 ile 3+1 konutların fiyatları 163 bin liradan başlıyordu. En düşük taksit ise 1442 lira olarak belirlenmişti. Ev sahibi olmak isteyenler için yüzde 25'e kadar peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği de bulunuyor.

2022 TOKİ KAÇ VADE YAPILIYOR?

TOKİ'nin resmi sitersinde yer alan bilgiye göre, konutlar, %10 peşin 240 ay (20 yıl) vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ; Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

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