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ŞUBEYE GİTMEDEN BANKA HESABI NASIL AÇILIR? | Hangi bankalar şubeye gitmeden banka hesabı açıyor, hangi belgeler gerekir?

Banka hesabı açtırmak için şubeye gidecek zamanı olmayan binlerce vatandaş, işlemlerini daha kolay halledebilmek için uzaktan banka müşterisi olmanın yollarını arıyor ve 'şubeye gitmeden banka müşterisi nasıl olunur, uzaktan banka hesabı nasıl açılır?' sorularının cevabını arama motorlarında sorguluyor. 1 Mayıs 2021 itibarıyla geçerli olan düzenlemeyle birlikte, fiziki olarak bankaya gitmeden ve ıslak imza kullanmadan banka hesabı açtırmak mümkün olduğundan; detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte uzaktan banka hesabı açtırmak için yapılması gerekenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 09:39 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 11:58
ŞUBEYE GİTMEDEN BANKA HESABI NASIL AÇILIR? | Hangi bankalar şubeye gitmeden banka hesabı açıyor, hangi belgeler gerekir?

Banka şubesine gitmeden uzaktan banka hesabı açtırmak isteyen vatandaşlar, uzaktan banka hesabının nasıl açılacağını ve hangi bankaların şubeye gitmeden banka hesabı açtığını araştırmaya başladı. İşte uzaktan müşteri kabul eden bankalara dair merak edilenler...

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ŞUBEYE GİTMEDEN BANKA HESABI AÇTIRMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Daha önceden herhangi bir kaydınız olmayan bankadan hesap açtırmak için uzaktan kimlik tespiti sürecinde, görüntülü görüşme başlamadan önce hesap açmak istenilen bankanın mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bunun için bazı şartlar bulunmaktadır. İşte o şartlar:

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Türkiye'de ikamet etmek
  • Çipli kimlik kartına sahip olmak

Bu şartları sağlayan herkes, mobil bankacılık indirip Şubesiz Bankacılık kullanarak, banka müşterisi olabilir.

  • Müşterisi olmak istediğiniz bankanın ana ekranındaki Müşteri Ol butonuna tıklayın.
  • Başvuru formunu doldurun.
  • Uygulamanın yönlendirmelerini takip ederek çipli kimlik kartınızın arka yüzünü kameraya okutun
  • Telefonunuzun arka üst kısmını kimliğinize yaklaştırarak NFC ile bilgilerin okunmasını sağlayın.
  • Yönlendirmeleri takip ederek yüzünüzü kameraya tanımlayın.
  • Ekrandaki sözleşmeleri onaylayın.
  • Görüntülü görüşmeye bağlanarak müşteri temsilcisi ile görüşün ve hesap açılışını onaylayın.
  • Hesap açılışınız tamamlandıktan sonra tarafınıza ileteceğimiz SMS'te belirtilen Geçici Şifre'yi kullanarak bankanın mobil uygulamasına giriş yapabilirsiniz.

HANGİ BANKALAR UZAKTAN HESAP AÇIYOR?

  • Garanti Bankası
  • Albaraka Bankası
  • Türkiye İş Bankası
  • Fibabanka
  • QNB Finans
  • Yapı Kredi Bankası

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