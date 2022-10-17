EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar SON DAKİKA: EYT yasasının kapsamı belli oldu! EYT şartları neler?

Bütün çalışma hayatı asgari ücret üzerinden bildirilenler ise daha düşük maaş alacak. Burada üç ayrı hesaplama yapıldığı için tüm kazançlar önem kazanıyor. Yani son yıllar değil ilk çalışma hayatınızdan bu güne kadar tüm kazançlarınıza bakılıyor.