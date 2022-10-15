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EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR | Epic Games'te bu hafta hangi oyunlar ücretsiz?

Epic Games her hafta olduğu gibi bu hafta da ücretsiz oyunları oyunseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Peki, Epic Games'te bu hafta hangi oyunlar ücretsiz verildi? İşte Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak oyunseverlere sunduğu oyunlar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 12:30
EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR | Epic Games'te bu hafta hangi oyunlar ücretsiz?

Epic Games, 2018 yılından beri her hafta ücretsiz oyun hediye ediyor. Popüler platform Epic Games'te her hafta ücretsiz oyun dağıtımı gelenek haline geldi. Platformda 2018 yılından beri hafta 2 oyun ücretsiz olarak kullanıcılara sunuluyor. Bazı haftalar ücretsiz oyunlar 3 oyuna da çıkabiliyor. Oyuncular, ücretsiz oyunları "Epic Games Kütüphanesine" dahil edebiliyor. Böylelikle dilediği zaman oyunu bilgisayarına indirerek, oynama imkanına sahip olabiliyor.

Geleneği 2022 yılında da sürdüren Epic Games, yeni haftanın ücretsiz oyunlarını açıkladı. Bu haftanın ücretsiz oyunları arasında "Darkwood" yer aldı. Diğer oyun ise "ToeJam & Earl: Back in the Groove!" oldu. Oyun tutkunları 13.10.2022 tarihinden itibaren 20.10.2022 tarihine kadar 2 oyunu ücretsiz satın alabilecek.

Epic Games'te Darkwood satış fiyatı 23 TL olarak açıklanmıştı. ToeJam & Earl: Back in the Groove! fiyatı ise 25 TL olarak açıklanmıştı. Böylelikle Epic Games bu hafta toplamda 48 TL değerindeki 2 oyunu ücretsiz verecek.

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