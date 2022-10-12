MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

Televizyonların en çok izlenen yarışma programlarından olan MasterChef'te heyecan sürüyor. Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Takımlar, şeflerin istediği menü için kıyasıya mücadele verirken, haftanın ilk eleme adayıyla birlikte bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim de belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in 12 Ekim Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verdi. Kırmızı takım oyunu kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in çarşamba günü yayınlanan bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Yağız oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 12 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümünde ilk eleme adayı Çağatay oldu. İkinci eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Kıvanç seçildi.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MAVİ TAKIM

Ayaz - Kaptan

Metin

Çağatay

Tayfun

Yağız

Kıvanç

Barış

Serpilay

KIRMIZI TAKIM