Haberler Haberler MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef, 12 Ekim Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümüyle ekranlara geldi. Ayaz'ın kaptanlığını yaptığı mavi takım ve Burak Kaya'nın kaptanlığını yaptığı kırmızı takım, şefler Mehmet Çetinkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın belirleği yemek için kıyasıya mücadele verdi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef'in 12 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 00:30 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 00:38
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

Televizyonların en çok izlenen yarışma programlarından olan MasterChef'te heyecan sürüyor. Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Takımlar, şeflerin istediği menü için kıyasıya mücadele verirken, haftanın ilk eleme adayıyla birlikte bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim de belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in 12 Ekim Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verdi. Kırmızı takım oyunu kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in çarşamba günü yayınlanan bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Yağız oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 12 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümünde ilk eleme adayı Çağatay oldu. İkinci eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Kıvanç seçildi.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MAVİ TAKIM

  • Ayaz - Kaptan
  • Metin
  • Çağatay
  • Tayfun
  • Yağız
  • Kıvanç
  • Barış
  • Serpilay

KIRMIZI TAKIM

  • Burak Kaya - Kaptan
  • Büşra
  • Gamze
  • Görkem
  • Atike
  • Fatma Nur
  • Tolga
  • Burak

DİĞER
Merve Boluğur’un eşi Mert Aydın düğünden 10 gün sonra hastanelik oldu! Merve Boluğur öyle bir paylaşım yaptı ki!
Dalaman - Manchester seferini yapan uçakta 'bomba' alarmı! İki savaş uçağı eşliğinde iniş yaptı
Fırtına'da şok! 3 sakatlık birden...
F.Bahçe'de Arda Güler endişesi! Sözleşmesi bile hazır
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ATLA GEL ŞABAN NE ZAMAN ÇEKİLDİ? Atla Gel Şaban oyuncuları kimler?
Dolar ve altın kuru canlı takip (12 Ekim)
FATİH TUTAK KİMDİR? | 2 Michelin yıldızı alan Fatih Tutak kaç yaşında, nereli? - Turk Fatih Tutak restoranı nerede?
TOKİ arsa fiyatları ve geri ödemeleri ne kadar?
12 Ekim Çarşamba barajlardaki doluluk oranı💧
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marsilya deplasmanda 3 puanı aldı! Marsilya deplasmanda 3 puanı aldı! 00:01
Tottenham evinde kazandı! Tottenham evinde kazandı! 00:00
Gol düellosunda kazanan yok! Gol düellosunda kazanan yok! 23:59
Leverkusen oynadı Porto kazandı! Leverkusen oynadı Porto kazandı! 23:57
Bayern gruptan çıkmayı garantiledi! Bayern gruptan çıkmayı garantiledi! 23:54
Liverpool 7 golle kazandı! Liverpool 7 golle kazandı! 23:53
Daha Eski
Napoli sahasında kazandı! Napoli sahasında kazandı! 21:44
Atletico Club Brugge'e diş geçiremedi! Atletico Club Brugge'e diş geçiremedi! 21:42
"Trabzonspor seyircisinin baskısını biliyoruz" "Trabzonspor seyircisinin baskısını biliyoruz" 20:14
Trabzonspor Monaco maçına hazır Trabzonspor Monaco maçına hazır 20:04
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları | CANLI UEFA Şampiyonlar Ligi maçları | CANLI 19:42
Emre Belözoğlu'dan açıklama! "Gruptaki yerimizi..." Emre Belözoğlu'dan açıklama! "Gruptaki yerimizi..." 19:03