Overwatch 2 geliyor! İşte ücretsiz olacak Overwatch 2 çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri

2016'da piyasaya sürülen ve kısa süre içinde oyun dünyasına damga vurmayı başaran Overwatch, 3 Ekim tarihinde oyun dünyasında veda etti.

Overwatch'ın yerini ise yıllardır merakla beklenen ve yakından takip edilen Overwatch 2 alacak.

Peki Overwatch 2, orijinal Overwatch oyununa göre nasıl değişikliklere ve geliştirmelere yer veriyor? Eski Overwatch oyuncuları, yeni oyunda nelerle karşılaşacak? Overwatch 2 ne zaman çıkıyor? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...

ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI!

Benzersiz bir FPS oyunu olduğu iddia edilen Overwatch 2, 24 Ekim'de oyuncularla buluşuyor.

Ücretsiz olacağı belirtilen oyun, beraberinde birçok soruyu da getirdi. Oyuncular, eski hesaplarına ne olacağını düşünüyorken, şirket bununla ilgili bir açıklamada bulundu.

OVERWATCH'TAKİ HESAPLARA NE OLACAK?

Blizzard'ın paylaştığı bilgilere göre Overwatch 1 sunucuları tamamen kapatılacak ve hesaplar 2. oyuna aktarılacak. Haliyle ilk oyundaki hesaplarınızdan devam edebileceksiniz. Oyun içerisindeki kredilerinizi ise isteğe bağlı olarak ikinci hesapta kullanabilirsiniz. Ancak yalnızca bir kısmını kullanabileceksiniz.

Oyunun platformlarına bakacak olursak Windows, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch üzerinden oynanabilir.