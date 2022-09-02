ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI | ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nasıl bakılır? - ÖSYM AİS 2022 GİRİŞ

Aynı yıl içinde 3 kez düzenlenen ALES'in 2.si geride kaldı ve sınava giren binlerce aday, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sınav sonuçlarını nasıl öğrenebileceğini araştırmaya başladı. İşte ALES sınav sonucu sorgulama ekranına ve ÖSYM ais giriş ekranına dair detaylar...

ALES 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre ALES sınavının sonuçları ise 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacaktı. Ancak ÖSYM sonuçları erken açıklayarak 2 Eylül 2022 tarihinde adayların erişimine açtı.

Sonuçlar kurumun sonuç sorgulama sayfası olan "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edildi.

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ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. Yani 2022 yılı ALES sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.