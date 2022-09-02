Haberler Haberler ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI | ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nasıl bakılır? - ÖSYM AİS 2022 GİRİŞ

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI | ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nasıl bakılır? - ÖSYM AİS 2022 GİRİŞ

ALES/2 2022 sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sonuçlara nasıl bakılacağını merak eden binlerce aday, ALES sonuç sorgulama ekranına giriş yapmak için araştırmalara başladı. 21 Ağustos 2022 itibarıyla geride kalan ALES'in ardından, ÖSYM sonuç ekranı ve sonuçların açıklanacağı tarihe dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 11:20
ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI | ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nasıl bakılır? - ÖSYM AİS 2022 GİRİŞ

Aynı yıl içinde 3 kez düzenlenen ALES'in 2.si geride kaldı ve sınava giren binlerce aday, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sınav sonuçlarını nasıl öğrenebileceğini araştırmaya başladı. İşte ALES sınav sonucu sorgulama ekranına ve ÖSYM ais giriş ekranına dair detaylar...

ALES 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre ALES sınavının sonuçları ise 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacaktı. Ancak ÖSYM sonuçları erken açıklayarak 2 Eylül 2022 tarihinde adayların erişimine açtı.

Sonuçlar kurumun sonuç sorgulama sayfası olan "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edildi.

ALES SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. Yani 2022 yılı ALES sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.

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