HOUSE OF DRAGON NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? | House Of Dragon dizisi 1. bölüm fragmanı izle!

Martin'in Ateş ve Kan adlı romanına dayanan dizi House of Droagon için geri sayım devam ediyor. Diziseverlerin radarına giren ve ilk bölümü merakla beklenen dizinin konusu, oyuncuları, yayınlanacağı kanal ise araştırılıyor. İşte House Of Dragon dizisine dair merak edilenler...

HOUSE OF THE DRAGON DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Game of Thrones'dan önceki dönemleri konu alan House Of Dragon dizisi, Targaryen hanedanlığı içindeki taht mücadelesini ele almaktadır. Game Of Thrones'da yaşananlardan 300 yıl öncesinin aktarılacağı dizi, George R. R. Martin'in Fire & Blood (Ateş ve Kan) kitabından uyarlamadır.

🎬HOUSE OF THE DRAGON 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

HOUSE OF THE DRAGON DİZİSİ OYUNCULARI

House of the Dragon dizisi oyuncuları şöyle:

Olivia Cooke

Paddy Considine

Matt Smith

Rhys Ifans

Emma D'Arcy

Eve Best

HOUSE OF THE DRAGON NEREDE YAYINLANACAK?

House of the Dragon dizisi HBO Max'de ekranlara gelecek.