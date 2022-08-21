Haberler Haberler HOUSE OF DRAGON NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? | House Of Dragon dizisi 1. bölüm fragmanı izle!

HOUSE OF DRAGON NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? | House Of Dragon dizisi 1. bölüm fragmanı izle!

House of the Dragon dizisinin ne zaman başlayacağı ve yayın tarihi araştırılmaya devam ediyor. Merakla beklenen ve George R. R. Martin ile Ryan Condal tarafından geliştirilen fantastik bir drama dizi olacak House Of Dragon'un konusu, bölüm sayısı, yayınlanacağı kanal ve tarihe dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 15:08 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 15:11
HOUSE OF DRAGON NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? | House Of Dragon dizisi 1. bölüm fragmanı izle!

Martin'in Ateş ve Kan adlı romanına dayanan dizi House of Droagon için geri sayım devam ediyor. Diziseverlerin radarına giren ve ilk bölümü merakla beklenen dizinin konusu, oyuncuları, yayınlanacağı kanal ise araştırılıyor. İşte House Of Dragon dizisine dair merak edilenler...

HOUSE OF THE DRAGON DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Game of Thrones'dan önceki dönemleri konu alan House Of Dragon dizisi, Targaryen hanedanlığı içindeki taht mücadelesini ele almaktadır. Game Of Thrones'da yaşananlardan 300 yıl öncesinin aktarılacağı dizi, George R. R. Martin'in Fire & Blood (Ateş ve Kan) kitabından uyarlamadır.

🎬HOUSE OF THE DRAGON 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

HOUSE OF THE DRAGON DİZİSİ OYUNCULARI

  • House of the Dragon dizisi oyuncuları şöyle:
  • Olivia Cooke
  • Paddy Considine
  • Matt Smith
  • Rhys Ifans
  • Emma D'Arcy
  • Eve Best
  • Paddy Considine

🎬HOUSE OF THE DRAGON 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

HOUSE OF THE DRAGON NEREDE YAYINLANACAK?

House of the Dragon dizisi HBO Max'de ekranlara gelecek.

DİĞER
Güzel oyuncu Neslihan Atagül 30 yaşına girdi! Eşi Kadir Doğulu'dan romantik kutlama!
Kadıköy'de çevreyi rahatsız eden kişilere Mike Tyson yumruğu attı
Belözoğlu: En büyük pişmanlığım...
G.Saraylı taraftarlar Gomis'e övgüler yağdırdı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2. tercih ne zaman? 2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu
YKS ek tercih tarihleri ne zaman?
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
ALES SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
30 Ağustos'ta kargolar, bankalar, PTT, eczaneler ve hastaneler açık mı? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Belözoğlu: En büyük pişmanlığım... Belözoğlu: En büyük pişmanlığım... 15:18
Ebru Polat çılgına döndü! Okan Buruk... Ebru Polat çılgına döndü! Okan Buruk... 14:54
Beşiktaş'a genç orta saha! Beşiktaş'a genç orta saha! 14:36
İşte F.Bahçe'nin yeni hedefi! Stopere... İşte F.Bahçe'nin yeni hedefi! Stopere... 14:32
Toulouse - Lorient maçı saat kaçta? Toulouse - Lorient maçı saat kaçta? 14:30
Montpellier - Auxerre maçı saat kaçta? Montpellier - Auxerre maçı saat kaçta? 14:24
Daha Eski
G.Saraylı eski yıldız TFF 3. Lig'de! G.Saraylı eski yıldız TFF 3. Lig'de! 14:23
Clermont - Nice maçı saat kaçta? Clermont - Nice maçı saat kaçta? 14:16
Angers - Brest maçı saat kaçta? Angers - Brest maçı saat kaçta? 14:06
Hatayspor'da Kasımpaşa mesaisi! Hatayspor'da Kasımpaşa mesaisi! 13:56
G.Saraylı taraftarlar Gomis'e övgüler yağdırdı! G.Saraylı taraftarlar Gomis'e övgüler yağdırdı! 13:49
Ismael'den galibiyet konuşması! "Sahaya çıkın ve..." Ismael'den galibiyet konuşması! "Sahaya çıkın ve..." 13:14