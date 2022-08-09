ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ NEDİR? | Hidrokarbon nedir, ne işe yarar? İşte filonun en güçlüsü...

İlk görev yeri Doğu Akdeniz olacak Abdülhamid Han gemisine dair detaylar gündemde yerini aldı ve hidrokarbon arayacak geminin özellikleri vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, hidrokarbonun kullanım alanı nedir, ne işe yarar? Abdülhamid Han gemisinin özellikleri nedir? İşte konuya dair merak edilen detaylar...

ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ NEDİR?

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adı Abdülhamid Han olarak açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak sondaj gemisinde çeşitli çalışmalar yapıldı.

Yaklaşık 2,5 ay Taşucu Limanı'nda kalan Abdülhamid Han sondaj gemisinde bu süreç içerisinde bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipmanların yerleştirilmesi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmalarının ardından göreve hazır hale getirilen sondaj gemisi, kırmızı-beyaza boyandı. Abdülhamid Han'ın bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi.

Hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun 4. üyesi olacak.

ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.

İhtişamıyla dikkati çeken Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlenecek törenle görevine başlayacak.

BAŞKAN ERDOĞAN İNCELEDİ!

Adana'dan Mersin'in Taşucu Limanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin havadan incelenmesinin ardından sonra geminin üzerindeki piste indi. Gemide incelemelerde bulunan Erdoğan, daha sonra yetkililerden bilgi aldı.

HİDROKARBON NEDİR, NE İŞE YARAR, KULLANIM ALANI NELER?

Hidrokarbon, içeriğinde Hidrojen ve Karbon elementleri bulunan organik bir bileşimdir.

Hidrokarbonlar; katı, sıvı veya gaz halinde bulunabilmektedir. Hidrokarbon, pek çok kişinin yabancı olmadığı petrol ve türevlerini de içerisine alan elementleri kapsamaktadır.

Hidrokarbon denilince akla gelen ilk olarak yakıtlar gelir çünkü araçlarda kullanılan benzin, motorin ve LPG; evlerde kullanılan doğal gaz, kömür, tüp gaz ve fuel oil gibi yakıtların hepsi birer hidrokarbon karışımıdır.

Hidrokarbonlardan bazıları doğada bulunur. Terpen, petrol, yer gazı ve doğal kauçuk gibi ürünler tamamen doğal olanlardır. Buna karşın bazı hidrokarbonlar ise yapay yollarla elde edilebilir. Bu tür hidrokarbonların önemli bir kısmı maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilirken, diğer bir kısmı ise kalsiyum karbür gibi maddelerin su ile birleşmesiyle elde edilir fakat hidrokarbonların çok büyük bir kısmı kömür veya petrol gibi ürünlerden elde edilen katran sayesinde üretilir.

Hidrokarbonların büyük bir bölümü kimya endüstrisinin pek çok alanında kullanılır. Endüstrinin tamamı için önemli olan hidrokarbon türler çok önemli bir hammadde kaynağıdır. Özellikle doğal gazların temel maddesi olarak da tanımlanabilen metal gazı son derece önemlidir. Günümüzde dünya üzerinde çıkarılan bütün yer altı doğal gazların ve kaynakların temel bileşenini oluşturan doğal yapının bir parçası olarak metan gazı örnek gösterilebilir.

Kimyasal formülü CH4 olarak ifade edilen metan gazı son derece yanıcı bir forma sahip hidrokarbondur. Bu açıdan bakıldığında, ısıya ihtiyaç duyulan kaynak endüstrisinde sıklıkla hidrokarbonlardan yararlanıldığı görülür. Pratik açıdan organik bileşiklerin sınıflandırılmasının sistematik olarak yapılması, hidrokarbonların isimlendirilmesine göre yapılır. Esterler, alkoller, aldehitler ve karboksilik asitlerin hepsi birer hidrokarbon türevidir.

Hidrokarbonların bir diğer benzeri olan fuel oil, gazolin ve doğal gaz gibi maddeler oldukça önemli enerji kaynakları arasındadır. Ayrıca hidrokarbonlar polimerizasyon sürecine tabi tutularak polipropilen, polietilen, polistiren, lastik, sentetik ve reçine gibi maddeler elde edilebilir.