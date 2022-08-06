Sayıştay Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Sayıştay Başkanlığı sözleşmeli personel başvuru tarihleri!

Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre 6 sözleşmeli personel alınacağına dair ilan yayımlandı ve başvurusunu tamamlamak isteyen adaylar, başvuru şartlarını ve nasıl başvuru yapabileceklerini araştırmaya başladı. İşte Sayıştay Başkanlığı sözleşmeli personel alımına dair merak edilenler...

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Başvurular, 10 - 19 Ağustos 2022 tarihleri arasında saat 23.59.59'a kadar tamamlanabilecek.

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SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, e-Devlet üzerinden "Sayıştay Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" ya da Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda alınacak.

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SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI HANGİ POZİSYONDA, GEREKLİ NİTELİKLER NELER?

1. Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2. 2020 yılı KPSS P93 Puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

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