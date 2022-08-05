DOLAR NE KADAR OLDU? 5 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

5 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 17,9604 (Alış) - 17,9710 (Satış)

EURO: 18,3203 (Alış) - 18,3460 (Satış)

STERLİN: 21,8365 (Alış) - 21,9460 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1.030,55 (Alış) - 1.030,72 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.686,00 (Alış) - 1.699,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.362,00 (Alış) - 3.397,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.920,00 (Alış) - 6.980,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.873,00 (Alış) - 6.977,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 14.45 itibariyle alınmıştır.