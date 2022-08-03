Haberler Haberler BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Bekçilik sınav sonuçları nerede yayınlanacak?

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Bekçilik sınav sonuçları nerede yayınlanacak?

Bekçi olmak isteyen binlerce aday, bekçilik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmayı sürdürüyor ve bekçilik yazılı sınavlarının açıklanacağı gün için geri sayım devam ediyor. Peki, bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman belli olacak, ne zaman açıklanacak? İşte 2022 bekçilik sınavına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 09:31 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 09:31
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Bekçilik sınav sonuçları nerede yayınlanacak?

Bekçilik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündemde yerini aldı, sınava giren adaylar 'bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı, bekçilik sınav sonuçları nereden ilan edilecek?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte bekçilik yazılı sınavına giren adaylar için bekçilik sınavı sonuç sorgulama ekranı...

2022 BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları 5 Ağustos 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi www.meb.gov.tr.üzerinden ilan edilecek.

Sonuçlara, www.meb.gov.tr veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden erişim sağlanabilecek.

BEKÇİLİK SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Tek oturum halinde yapılan ve "Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür" konularından oluşan bekçilik sınavında 5 (beş) cevap seçeneği yer alacak ve 100 soru için toplam 120 dakika süre verilecek.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

1. Yazılı Sınavda başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.

2. Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

  • Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
  • Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.
  • Fiziki Yeterlilik Sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.

3. Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

SÖZLÜ SINAV

1. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.

2. Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

3. Adaylar,
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

4. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe transfere doymuyor! İtalyan yıldızla anlaştı
Guetemalalı orkestra şefinden genç öğrencisine taciz! İtiraf gibi mesajlar ortaya çıktı
F.Bahçe'nin gözdesine iki talip daha!
Galatasaray'da Torreira heyecanı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU: ÜNİVERSİTE TABAN TAVAN PUANLARI - YKS 2022 TERCİHLERİ
YERLEŞTİRME PUANI NEDİR, EK PUANLI YERLEŞTİRME NE DEMEK?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor'un kamp kadrosu açıklandı Konyaspor'un kamp kadrosu açıklandı 09:16
Fırtına'dan Grillitsch bombası! Harekete geçildi Fırtına'dan Grillitsch bombası! Harekete geçildi 09:12
Cimbom'da sakatlık şoku! Derbide oynayacak mı? Cimbom'da sakatlık şoku! Derbide oynayacak mı? 08:40
F.Bahçe'nin gözdesine iki talip daha! F.Bahçe'nin gözdesine iki talip daha! 08:16
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:43
Galatasaraylı Morutan transfer oluyor! Yeni takımı... Galatasaraylı Morutan transfer oluyor! Yeni takımı... 00:42
Daha Eski
Kazancı'dan Emirhan ve Kerem sözleri! Kazancı'dan Emirhan ve Kerem sözleri! 00:41
Aslan'a İtalyan stoper! Aslan'a İtalyan stoper! 00:35
Süper Lig'de maçlar 19 statta yapılacak Süper Lig'de maçlar 19 statta yapılacak 00:35
Ağaoğlu'dan kuruluş yıl dönümü mesajı Ağaoğlu'dan kuruluş yıl dönümü mesajı 00:34
TFF duyurdu! Trabzonspor maçı öncesi... TFF duyurdu! Trabzonspor maçı öncesi... 00:34
Liverpool Diogo Jota'nın sözleşmesini yeniledi Liverpool Diogo Jota'nın sözleşmesini yeniledi 00:33