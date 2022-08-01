ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇ EKRANI - MEB | İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İl dışı tayin sonuçlarını araştırmaya devam eden binlerce öğretmen, 1 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak atama sonuçları için geri sayımı tamamladı ve açıklanması beklenen atama sonuçlarını sorgulamaya koyuldu. Peki, öğretmen il dışı tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İl dışı atama sonuçlarına nasıl bakılır, sonuçları nerede yayınlanacak? İşte merak edilenler...
İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğretmen il dışı tayin sonuçları 1 Ağustos Pazartesi günü belli olacak. Ataması gerçekleştirilen öğretmenler 2 Ağustos itibariyle ilişik kesme işlemlerini tamamlayacak.
İl dışı atama sonuçları "mebbis.meb.gov.tr" ekranında öğrenilebilecek.
ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ
İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI NASIL BELİRLENECEK?
- Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 29 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.
- Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
- Bu duyurunun "D. 20 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.