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ALTIN FİYATLARI CANLI - 31 Temmuz Pazar 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

31 Temmuz Pazar 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 31 Temmuz Pazar günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 07:30
ALTIN FİYATLARI CANLI - 31 Temmuz Pazar 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 31 Temmuz Pazar günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

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👉31 Temmuz Pazar 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.016,77

Gram altın satış: 1.017,60

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.657,00

Çeyrek altın satış: 1.679,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.303,00

Yarım altın satış: 3.359,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.607,00

Tam altın satış: 6.695,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.711,00

Cumhuriyet altını satış: 6.812,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.779,00

Ata altın satış: 6.871,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 31 Temmuz Pazar günü saat 10.07 itibarıyla alınmıştır.

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