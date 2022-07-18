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KYK BORCU SİLİNECEK Mİ? SON DAKİKA KYK borcu haberi

'Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? KYK borçlarına af gelecek mi, faizleri silinecek mi?' soruları gündemde yerini aldı. Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Başkan Erdoğan'ın KYK borçlarına dair son dakika açıklamaları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 19:10
KYK BORCU SİLİNECEK Mİ? SON DAKİKA KYK borcu haberi

KYK BORÇLARI SİLİNDİ Mİ? | Bakanlar Kurulunu'nun toplanması ve Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair ulusa sesleniş yapan Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları ve KYK borçlarına dair son gelişmeler haberimizde...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: KYK BORÇLARI

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan, merakla beklenen KYK borçlarına dair açıklama yaptı...

Başkan Erdoğan sona eren Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada milyonlarca vatandaşın merakla beklediği KYK borçlarına dair açıklamada bulundu ve şunları söyledi: "Hiçbir zaman faiz uygulaması yapmadık. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Ödeme sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılacak."

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