KYK BORÇLARI VE FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ? | Bakan Kasapoğlu açıkladı: "KYK kredi borçlarıyla ilgili çalışmalar kabinede..."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK kredisi faizlerinin gündeme gelmesinin ardından, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu ve müsterih olunması gerektiğini, KYK borçları ile ilgili çalışmanın yapıldığını, Kabine Toplantısı'nda bu konunun ele alınacağını ve açıklamanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını paylaştı. Akabinde, milyonlarca vatandaş, 'KYK borcu silinecek mi, faizleri kaldırılacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, KYK borçları Kabine Toplantısı'nda mı açıklanacak?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. KYK kredi borçlarında son dakika gelişmeleri fotomac.com.tr'de...

KYK KREDİ BORÇLARI KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK borçlarına dair son gelişmeleri şu sözlerle aktardı:

"Biliyorsunuz, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu var. Yurt içi üretici fiyat endeksi, bu işin kanununda yer alan bir konu. Özellikle bir faiz uygulaması değil, ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle, bir faiz uygulaması değil. Önce bunun altını çizmek lazım. Kanunda var olan, enflasyon oranıyla bağlantılı bir süreç ve tabii gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik. Bizim hizmet anlayışımızda her bir vatandaşımız olduğu gibi, gençlerimiz de hiçbir mağduriyete feda edilemeyecek kadar önemli. O yüzden bu anlamdaki yurt içi üretici fiyat endeksiyle ilgili konudan kaynaklı durumları elbette bakanlık olarak detaylıca çalıştık. Hiçbir gencimizi bu süreçlerde mağdur etmediğimiz gibi, bundan sonra da en güzel şekilde gençlerimizin mutlu olmasına yönelik adımları atacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız hazır. İlk kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'mız etraflıca bu konuyu gençlerimizle ve kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye'nin kredi uygulaması, burs uygulaması ve yurt alt yapısı, dünyanın en güçlüsü. En geniş kredi ve burs alt yapısı ülkemizde. Bunlar son 20 yılda ortaya konan çalışmalar, hep genç odaklı siyasetin ürünleri.

Gençlerimizi ne ekonomik konjonktür kaynaklı durumların mağduru kılarız, ne de birilerinin karamsarlık tablolarına alet ederiz. Konuyu istismar etmelerine, siyaset malzemesi olma noktasında fırsat üretme çalışmalarına da en güzel şekilde karşı koyar, meydan vermeyiz. Gençlerimiz müsterih olsunlar. Devlet ve hükümet olarak genç odaklı siyaset anlayışımızla onların yanındayız."

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, KYK BORÇLARINA DAİR AÇIKLAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

Genellikle iki haftada bir düzenlenen Kabine toplantısı, son olarak 23 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilmişti. Bayram tatilinin sona ermesinin ardından, Bakanların ve Başkan Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarih açıklandıktan sonra detaylar haberimizde yer alacak. Kabine Toplantısı'nın gündem maddelerinden biri olan KYK borçlarına dair son gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.