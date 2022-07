Minecraft videolarıyla tanınan Technoblade hayatını kaybetti! Youtuber Technoblade kimdir? Technoblade neden öldü?

YouTube'da 11 milyondan fazla takipçisi olan ve yaptığı Minecraft videolarıyla ünlenen Tecnhnoblade'in ailesinin YouTube üzerinden paylaştığı videoyla henüz 23 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Son zamanlarda yayınladığı Minecraft videolarıyla ünlenen YouTuber Technoblade 11 milyondan fazla takipçiye sahipti.

Internet fenomeninin ölümü milyonları üzdü. Peki, Technoblade kimdir, neden öldü? İşte ünlü YouTuber Technoblade'in ölümü hakkında detaylar!





TECHNOBLADE NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

"So long nerds" adlı video Technoblade'in Youtube kanalında yayımlandı. 10 milyondan fazla izlenen videoda Technoblade'in uzun süredir savaştığı kanser sebebiyle hayatını kaybettiği ailesi tarafından hayranlarına bildirildi. Technoblade geçen sene kanser teşhisi konulduğunu söylemişti. "İçeriklerimi destekledikleriniz için teşekkür ederim, bin hayatım olsa yine bu hayata gelmeyi seçerdim" sözleri videoda yer alıyor. Video başlangıcında "merhaba bu videoyu izliyorsanız ben ölmüşüm demektir" sözleri bulunuyor.

Eski videolarında şubat ayı gibi kemoterapiye başladığı gözlemleniyordu. Kanser olduğunu Ağustos 2021'de açıkladı. Uzun zaman boyunca ismini açıklamayan Technoblade, son zamanlarında yayınladığı videolarda adının Alex olduğunu söyleyerek gerçek kimliğini izleyicileriyle paylaşmıştı.