Haberler Haberler Minecraft videolarıyla tanınan Technoblade hayatını kaybetti! Youtuber Technoblade kimdir? Technoblade neden öldü?

Minecraft videolarıyla tanınan Technoblade hayatını kaybetti! Youtuber Technoblade kimdir? Technoblade neden öldü?

Dünyaca ünlü YouTuber Technoblade 23 yaşında hayatını kaybetti. YouTube'da 11 milyondan fazla takipçisi olan ve yaptığı Minecraft videolarıyla ünlenen Tecnhnoblade'in ailesinin YouTube üzerinden paylaştığı videoyla hayatını kaybettiği duyuruldu. Babası Technoblade'i "Dünyanın en iyi çocuğu" olarak tanımlarken, internet fenomeninin vedatı sevenlerini üzdü. Peki, Technoblade kimdir, neden öldü? Technoblade'in hastalığı neydi? İşte cevapları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 18:50 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 18:57
Minecraft videolarıyla tanınan Technoblade hayatını kaybetti! Youtuber Technoblade kimdir? Technoblade neden öldü?

YouTube'da 11 milyondan fazla takipçisi olan ve yaptığı Minecraft videolarıyla ünlenen Tecnhnoblade'in ailesinin YouTube üzerinden paylaştığı videoyla henüz 23 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Son zamanlarda yayınladığı Minecraft videolarıyla ünlenen YouTuber Technoblade 11 milyondan fazla takipçiye sahipti.

Internet fenomeninin ölümü milyonları üzdü. Peki, Technoblade kimdir, neden öldü? İşte ünlü YouTuber Technoblade'in ölümü hakkında detaylar!

TECHNOBLADE NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

"So long nerds" adlı video Technoblade'in Youtube kanalında yayımlandı. 10 milyondan fazla izlenen videoda Technoblade'in uzun süredir savaştığı kanser sebebiyle hayatını kaybettiği ailesi tarafından hayranlarına bildirildi. Technoblade geçen sene kanser teşhisi konulduğunu söylemişti. "İçeriklerimi destekledikleriniz için teşekkür ederim, bin hayatım olsa yine bu hayata gelmeyi seçerdim" sözleri videoda yer alıyor. Video başlangıcında "merhaba bu videoyu izliyorsanız ben ölmüşüm demektir" sözleri bulunuyor.

Eski videolarında şubat ayı gibi kemoterapiye başladığı gözlemleniyordu. Kanser olduğunu Ağustos 2021'de açıkladı. Uzun zaman boyunca ismini açıklamayan Technoblade, son zamanlarında yayınladığı videolarda adının Alex olduğunu söyleyerek gerçek kimliğini izleyicileriyle paylaşmıştı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler için Fenerbahçe'ye çılgın teklif! Dünya devi gözünü kararttı
Son dakika: Asgari ücrete zam açıklamasında güldüren anlar! Başkan Erdoğan'dan Ergün Atalay'a: "Senin başında da saç kalmadı ya"
Yeni adresi belli oluyor! F.Bahçe...
Transferde beklenmedik gelişme! İspanya'dan ciddi rakip
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1 Temmuz BİM Kataloğu 2022 | BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
SİGARAYA ZAM | Temmuz ayında sigaraya zam mı geldi, ne kadar zam geldi?
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 912 ASTSUBAY VE SUBAY ALIMI
OTOYOLLARDA HIZ LİMİTİ KAÇ OLDU?
BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR, KAÇ TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayra Sayit'ten altın madalya başarısı! Kayra Sayit'ten altın madalya başarısı! 19:48
Yönetim şoke oldu! Betis'ten F.Bahçe'ye flaş cevap Yönetim şoke oldu! Betis'ten F.Bahçe'ye flaş cevap 19:40
Milli boksör Hatice Akbaş altın madalyaya uzandı! Milli boksör Hatice Akbaş altın madalyaya uzandı! 19:04
Yeni adresi belli oluyor! F.Bahçe... Yeni adresi belli oluyor! F.Bahçe... 18:58
Transferde beklenmedik gelişme! İspanya'dan ciddi rakip Transferde beklenmedik gelişme! İspanya'dan ciddi rakip 18:47
Milli judocu Nurcan Yılmaz üçüncü oldu Milli judocu Nurcan Yılmaz üçüncü oldu 18:47
Daha Eski
Fikstür çekim tarihi belli oldu! Fikstür çekim tarihi belli oldu! 18:41
Boksta Ayşe Çağırır'dan gümüş madalya geldi! Boksta Ayşe Çağırır'dan gümüş madalya geldi! 18:35
Göztepe Romal Palmer'ı transfer etti! Göztepe Romal Palmer'ı transfer etti! 18:30
Akdeniz Oyunları'nda judoda altın madalya! Akdeniz Oyunları'nda judoda altın madalya! 18:26
L'Pool Salah ile sözleşme uzattı! L'Pool Salah ile sözleşme uzattı! 18:23
Mete Gazoz gümüş madalya kazandı! Mete Gazoz gümüş madalya kazandı! 17:49