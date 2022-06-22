Haberler Haberler PLAJ ÇANTASINDA NELER OLMALI? | Deniz çantasına konması gereken şeyler nedir? İşte plaj çantasının vazgeçilmez parçaları!

PLAJ ÇANTASINDA NELER OLMALI? | Deniz çantasına konması gereken şeyler nedir? İşte plaj çantasının vazgeçilmez parçaları!

Yaz aylarını deniz kenarında güneşin tadını çıkararak geçirenler ve tatil yaparken her anın keyfini sürmek isteyenler için oldukça önemi olan plaj çantasına konulması gerekenler, tatilseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, denizin ve güneşin tadını tam anlamıyla çıkarmak için plaj çantasına neler konmalı? İşte deniz çantası hazırlamadan önce bilmeniz gerekenler!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 16:00
PLAJ ÇANTASINDA NELER OLMALI? | Deniz çantasına konması gereken şeyler nedir? İşte plaj çantasının vazgeçilmez parçaları!

Tatilin keyfini çıkaran binlerce vatandaş, denize gitmeden önce hazırlayacağı plaj çantasına neler koyması gerektiğini araştırmaya başladı. Tatilini daha keyifli bir hale getirmek için plaj çantasına kitap, krem, güzel kokulu bir losyon ve deniz eşlik edecek şarkılar için kulaklığını koymayı ihmal etmeyenlere özel daha fazlası haberimizde...

Yedek Mayo veya Bikini

Plaj çantasınuın vazgeçilmezlerinden biri elbette ki yedek mayo ve bikinidir. Denizden çıktığınızda ıslak parçalarla kalmak sağlığınız açısından oldukça zararlıdır. Bu nedenle hem sağlığınız için hem de farklı renklerle plajda ışıldamanız için ikinci bir tercihiniz olması önemlidir.

Havlu

Plaj havlusu, plaj çantanızda yer alması gereken ürünlerden biridir fakat yine de iki havlu bulundurmanız tavsiye edilir, birini kurulanmak için diğerini de serip güneşlenmek için kullanabilirsiniz.

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Plaj Elbisesi & Pareo

Plaj çantası hazırlamadan önce alınması gerekenler listesinin başında plaj elbisesi bulunmaktadır. Denizden ya da havuzdan çıktıktan sonra rahatça dolaşabilmek adına plaj elbisesi ya da pareo taşımanız kolaylık sağlayacaktır.

Güneş Kremi

Plaj çantasında olması gerekenler arasında en önemlisi güneş kremidir. Cildinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyan kremler sayesinde, zarar veren yanıkların önüne geçebilir, rahat ve huzurlu bir tatil yapabilirsiniz.

Dudak Kremi

Cildimiz kadar dudaklarımız da güneşin zararlı ışıklarına maruz kalırken, aynı zamanda havuz ve deniz suyundan da olumsuz etkilenmektedir. Dudaklarda kuruluk, tahriş ve ileri seviyelerde yara olmasını engellemek için plaj çantasında mutlaka dudak nemlendiricisi bulundurmanız önerilir.

Güneş Gözlüğü

Yaz aylarında gözlerinizi güneş ışınlarından korumak, en az cilt ve dudak sağlığı kadar önemlidir. Bu nedenle plaj çantasının vazgeçilmezlerinden biri güneş gözlüğüdür.

Şapka

Sıcak havalar nedeniyle, başınıza güneş geçsin istemiyorsanız, büyük – geniş şapkalar seçerek yalnızca başınızı değil aynı zamanda yüzünüzü ve göğüs bölgelerinizi güneşin zararlı etkilerinden koruyabilirsiniz.

Saç Tokası

Uzun saçlara sahip kadınların denizde ya da havuzda saçlarının birbirine karışmaması için mutlaka toka kullanması önerilir. Eğer suyun içinde ya da dışarı çıktığınızda saçlarınızda uğraşmak istemiyorsanız saç tokasını kesinlikle yanınızda taşımalısınız ve rahar yüzmek istiyorsanız saçlarınızı toka yardımıyla toplamalısınız.

Kitap - Dergi

Denize karşı huzurlu bir hikayenin parçası olmak ve tatil ruhunu yaşamak için plaj çantanıza okuma kitabı ya da dergi ekleyebilirsiniz.

Kulaklık

Denize karşı sevdiğiniz bir şarkı dinlemek istiyorsanız yanınıza kulaklığınızı almayı unutmamanızı tavsiye ederiz.

Kart Oyunu

Arkadaş grubuyla gittiğiniz bir plajda eğlenceyi kart oyunlarıyla artırabilir, takım olup keyifli rekabetler yaşabilirsiniz.

Tarak

Denizden çıktıktan sonra kabaran ve karışan saçlar için en kolay çözüm yolu, plaj çantanıza taşınabilir minik bir tarak eklemek olacaktır.

Deniz Gözlüğü

Özellikle de ilk kez gireceğiniz bir denize gidiyorsanız, plaj çantanıza deniz gözlüğü eklemeniz daha rahat yüzebilmeniz için etkili olabilir.

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