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Neden güneş kremi sürülmeli, güneş kreminin faydası nedir? Güneş kremi kaç saatte bir sürülmeli?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, cilt sağlığının korunmasında en önemli faktörlerden biri olan güneş kremi kullanımına dair detaylar araştırılmaya başladı. Güneş ışınlarının verdiği zararı en aza indirmek için güneş kremi kullanmak isteyenler, 'güneş kreminin faydası nedir, neden güneş kremi sürülür, güneş kremi kaç saatte bir yenilenir?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. işte güneş kremini kullanımına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 17:30 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 17:30
Neden güneş kremi sürülmeli, güneş kreminin faydası nedir? Güneş kremi kaç saatte bir sürülmeli?

Güneş ışınlarının zararından korunmak için birçok kişinin yaz aylarında öncelikli tercihi olan güneş kreminin faydaları ve nasıl kullanılması gerektiği araştırılmaya başladı. Peki, güneş kremi nasıl kullanılır, kaç saatte bir yenilenmesi önerilir? İşte güneş kremine dair bilinmesi gerekenler...

GÜNEŞ KREMİ NE İŞE YARAR, NEDEN KULLANILIR?

Güneşten korunmak için kullanılan kremler, havaların ısınmaya başlamasıyla daha sık kullanılmaya başlasa da, öncelikle bilinmesi gereken, bu kremlerin yalnızca yaz aylarında değil yılın 12 ayı düzenli bir şekilde kullanılmasıdır yani alışkanlık haline getirilmesidir. Yaşlılık belirtilerinin gecikmesini sağlayan güneş kreminin püf noktası, düzenli uygunlanmasıdır.

GÜNEŞ KREMİ NASIL KULLANILIR?

  • Güneş kremini cilt tipinize uygun olarak seçmeniz oldukça önemlidir. Bunun için bir dermatolagtan yardım alınması önerilir. Güneş kreminizin en az 30 faktör olması gerekmektedir.
  • Güneş kremini, güneşe çıkmadan 20-25 dakika önce cilde uygulanır.
  • Güneş kremi sürerken doğru miktarda uygulamak da çok önemlidir. Güneş kremini, yüz ve boyun bölgenize 1 çay kaşığı miktarında sürmelisiniz. Göğüs bölgesi, sırt, kollar ve bacaklara ise ayrı ayrı bir tatlı kaşığı miktarında uygulamalısınız. Eğer güneş kremini gereğinden az sürerseniz faydalarından yararlanma oranınız da azalacaktır.
  • Cildiniz fazla hassas ve benleriniz fazlaysa koruma faktörünü biraz daha arttırmanız önerilir.
  • Güneş koruyucu sürerken dudaklarınızı da ihmal etmeyin. Kullandığınız parlatıcılar, dudaklarınızın güneşten daha çok etkilenmelerine ve yanmalarına neden olabilir. Bu nedenle, güneş kreminizi dudaklarınıza da sürün ya da koruyucu içerikli bir dudak kremi tercih edin.
  • Güneş kreminiz sprey formdaysa tüm bileşenlerin karışması için sıkmadan önce şişeyi iyice çalkalamanız gerekmektedir.

GÜNEŞ KREMİ KAÇ SAATTE BİR KULLANILIR? NE KADAR ARALIKLARLA SÜRÜLMELİ?

  • Güneş kreminizin yüksek korumalı olması, sizi uzun süre koruyacağı anlamına gelmeyeceğinden 1,5 - 2 saatte bir tazelemeniz gerekmektedir.
  • ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne göre güneş kremleri tere ve suya dayanıklı olmadığından, gün içinde sık sık tazelemek gerekir. Özellikle yüzdükten sonra mutlaka yüzünüze ve tüm vücudunuza tekrar uygulamanız önerilir. Ayrıca terlediğinizde de minimum iki saatte bir tazelemeniz gerekir.

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