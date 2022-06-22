Haberler Haberler MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE ZAM MÜJDESİ! Numan Kurtulmuş açıkladı

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE ZAM MÜJDESİ! Numan Kurtulmuş açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı bir televizyon programında memur ve memur emeklisine temmuz ayında yapılacak zam ile ilgili konuştu. "Temmuz ayıyla birlikte çalışanlarımızın hayat kalitesini artıracak bir dokunuş yapılacak." diyen Kurtulmuş, "Bu dokunuşun yüzde 40 seviyelerinde olacağını düşünüyorum" dedi. İşte memur ve memur emeklisine yapılacak zam hakkında son gelişmeler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 23:06 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 23:09
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE ZAM MÜJDESİ! Numan Kurtulmuş açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bir televizyon programına konuk oldu. Kurtulmuş, memur ve memur emeklisine yapılacak temmuz zammının yüzde 40 seviyelerinde olacağını düşündüğünü belirtti.

"Vatandaşımızın vermesi gereken vergilerden vaz geçerek, destekler vererek vatandaşlarımızın gelirini yukarı çekmek için gayret sarf ediyoruz" diyen Numan Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek.

Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var. Acil olan şu anda vatandaşımızın ciddi alım gücü problemiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bunun için alım gücünün desteklenmesini temin edilmesi lazım.

Orta vadede tarımsal alanların daha fazla ekilmesini sağlamak. Tarım Bakanımız bu açıklamayı yaptı. Tarımsal ürünlerdeki fiyatların aşağı çekilmesi. Dar ve orta gelirli vatandaşımızın daha rahat konut alabilmelerini sağlamak için sadece kredi değil aynı zamanda ucuz arsa üretimi düzenlemelerinin yapılması.

Bunlarla ilgili çok titiz çalışmalar yapılıyor. Yakın planda ailelerin alım gücünü arttıracak tedbirleri temin etmemiz lazım."

"BU YAZ İTİBARİYLE RAHATLAMAYI HİSSEDECEĞİZ"

"Her zaman dünya ekonomisi ve ulusal ekonomiler iç içedir. İçinden geçmekte olduğumuz süreç her iki dinamikleri çok daha yakınlaştırmıştır" açıklamasında bulunan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Ukrayna-Rusya arasında tahıl dünya piyasalarına çıkmıyorsa bundan hiçbir ekonomi kolay kolay kendisini koruyamaz. Ekonomi ile ilgili öngörülebilir olmak meselesi bu. Şu anki şartlar içerisinde çok dinamik süreçten geçiyoruz.

Örneğin Türkiye'nin ilk 5 aylık performansı bütçenin 124 milyar fazla vermiş oldu. Biz hala bütçe disiplinini koruyan ülkeyiz. Türkiye enerji hariç cari fazlası veren bir ülke. Maalesef enerjide dışa bağlıyız. 2018'de devreye soktuğu kendi milli yerli kömür hamlesini çok değerli görüyoruz.

İhracatımız 240 milyar dolar seviyesine geldi. İstihdam pandemi öncesi dönemine dönmüş oldu. Baktığınızda Türkiye ihracatını yapan, istihdam üreten bir ülke. Temel sorun hayat pahalılığı. Dengeleri bozmadan bu anlamda tedbirleri alıyoruz. Bu yaz aylarıyla birlikte bir rahatlamayı, ondan sonraki dönemde baz etkisiyle daha kalıcı bir rahatlamayı hissedeceğiz."

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