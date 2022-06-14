Haberler Haberler GÜZEL KARPUZ NASIL SEÇİLİR? | İyi karpuz nasıl anlaşılır? İşte tatlı karpuz seçmenin incelikleri ve püf noktası!

GÜZEL KARPUZ NASIL SEÇİLİR? | İyi karpuz nasıl anlaşılır? İşte tatlı karpuz seçmenin incelikleri ve püf noktası!

Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden biri olan karpuz hem tadıyla hem de tazeliğiyle sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Karpuzun güzel olması için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Peki, güzel karpuz nasıl anlaşılır? iyi karpuz nasıl seçilir? İşte karpuz seçerken dışından içini görebilmenizi sağlayacak püf noktalar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 13:31 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 14:01
GÜZEL KARPUZ NASIL SEÇİLİR? | İyi karpuz nasıl anlaşılır? İşte tatlı karpuz seçmenin incelikleri ve püf noktası!

Yaz aylarının en sevilen lezzetlerinden karpuzu seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Hem taze hem tatlı bir karpuz yemek isteyenler, 'taze karpuz nasıl anlaşılır, nasıl güzel karpuz seçilir?' sorularının cevabını arama motorlarında sorgulamaya devam ederken; karpuz seçerken dikkat edilmesi gerekenler haberimizde...

ALTI SARI KARPUZLARA DİKKAT!

Karpuzun rengi oldukça önem taşır, alacağınız karpuzun alt kısmı ne kadar sarı renkte olursa; karpuz bir o kadar lezzetli ve sulu olur.
Karpuzun altındaki sarı renk, karpuzun olgunlaşma seviyesini de belirttiğinden alt kısmı en sarı olan karpuzu almanız tavsiye edilir.

ÇATLAK İZLERİ BİR İŞARET

Bilinenin aksine, karpuzun üzerindeki çatlaklar ve minik kahverengi noktalar, karpuzun doğru karpuz olduğunu belli etmektedir. Bu nedenle, seçtiğiniz karpuzda çatlak izi ve lekeleri en fazla olanı tercih etmeniz gerekir.

'KARPUZUN CİNSİYETİ OLUR MU?' DEMEYİN

Her ne kadar karpuzlar boyutuna göre değerlendirilse de, karpuz yetiştiricileri, karpuzları cinsiyetine göre ayırt eder. Uzun ve oval olan karpuzlar erkek, daha minik ve yuvarlak karpuzlar ise dişi olarak bilinir. Erkek karpuzlar sulu, dişi karpuzlar ise tatlı olur.

KARPUZUN AĞIRLIĞI ÖNEMLİ

Alınacak karpuzun ağırlığının boyutundan çok daha fazla olması oldukça önemlidir. Ağırlığı olan karpuzlar genellikle daha tatlı olur.
karpuz nasıl seçilir

KARPUZUN SAPI ÖNEMLİ

Karpuzun sapının ne kadar kuru olup olmadığı oldukça önemlidir. Karpuzun sapı kurumuşsa, bu olgun bir karpuza işaret edecektir fakat tamamen kuru bir sap karpuzu beklemiş ve tazeliğini kaybetmiş olabileceğine de işaret eder. Karpuzun sapı yeşil renkte ve kurumamışsa, karpuz olması gerekenden erken bir vakitte toplanmış, bu karpuzun tadının az olabileceği ihtimalini taşır.

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