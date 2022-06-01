ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? | 2022 Haziran öğretmen seminerleri yüz yüze mi olacak, online mı yapılacak?

Haziran ayında öğretmenlerin gideceği seminerlerin yüz yüze yapılıp yapılmayağı öğretmenler tarafından araştırılmaya başladı. 20 -24 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek seminerlerin detayları merak edilenler arasında yerini aldı. İşte Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı'na dair merak edilenler ve öğretmen seminerleri hakkında bilinmesi gereken detaylar...

2022 HAZİRAN ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

Öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen Haziran ayı semimerleri 20-24 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

2022 HAZİRAN ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ YÜZ YÜZE Mİ ONLINE MI YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin 20-24 Haziran tarihlerini kapsayan Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nın uzaktan eğitim yoluyla ÖBA üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.

Öğretmenlere iki müjdesinin olduğunu söyleyen Bakan Özer sözlerine şöyle devam etti:

"Mesleki çalışma dönemlerinde, ikinci dönem ve ara dönemde olduğu gibi okul kapandıktan sonra 20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma döneminde yani seminerler haftasında öğretmenlerimize izin veriyoruz, okula gelmeyecekler. Öğretmen Bilişim Ağı ile uzaktan eğitim yoluyla mesleki gelişimlerini tamamlayacaklar. Birinci müjdemiz bu.

İkincisi 27-30 Haziran tarihleri arasında da Bakanlık tarafından idari izinli sayılacaklar. 1 Temmuz'a kadar öğretmenlerimiz kendi girişimlerini kendileri planlayacaklar."

ÖBA'YA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğretmenler "www.oba.gov.tr" adresinden MEBBİS ya da e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sunulan eğitim konularından birine ya da isterlerse daha fazlasına katılım sağlayabilecek.

Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak temin edilecek.